Millicom contraoferta: la nueva propuesta para capitalizar Tigo-UNE

Millicom, una de las propietarias de la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE, hizo una nueva oferta para lograr una capitalización y así salvar a la compañía de servicios de la dilución.



Esto se dio luego de que los directores de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la junta directiva de Tigo-UNE votaran en contra de la aprobación para la regulación de una capitalización inicial por alrededor de US$150 millones.



"Esta capitalización habría evitado riesgos de disrupción a la continuidad del servicio para los usuarios, la continua inversión en conectividad para el país y la posibilidad para la Empresa de participar en la subasta de 5G. Esta capitalización también buscaba evitar que UNE requiera entrar a un proceso de reorganización financiera. Por estas y otras razones, consideramos que la capitalización propuesta representaba el mejor interés de UNE", dijo Milicom en un comunicado.

Una nueva opción

Ante esto, Millicom dio a conocer una nueva propuesta de capitalización con el objetivo de evitar la insolvencia de la empresa de telecomunicaciones que sirve en la ciudad de Medellín.



- Millicom y EPM, suscribirían, ambos y en conjunto, a prorrata de su participación, la totalidad de las acciones propuestas para la capitalización (por aproximadamente 300.000 millones de pesos cada uno). La capitalización se haría al valor contable, legal y auditable de las acciones en los libros de la empresa. Con una capitalización conjunta, no habría dilución para ninguna de las dos partes.



- Por ello, de ser suscritas las acciones por ambas partes (EPM y Millicom), Millicom

ofrecería, además y a favor de EPM una opción para que, al cabo de un año, EPM pueda causar, en esa oportunidad, que Millicom compre a EPM estas nuevas acciones, al precio de suscripción, más un 10 %.



Esto garantizaría a EPM liquidez y un retorno mínimo para su inversión. Y no impide, desde luego, que EPM busque negociar un mejor precio al mínimo garantizado.



Esto le permitiría a EPM, también, tiempo suficiente para surtir todos los trámites de ley y obtener todas las aprobaciones necesarias en caso de que querer hacer uso de esta opción. O también la opción de escoger continuar con su actual participación accionaria, a su entera elección.



