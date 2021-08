Millonaria multa a Supertiendas Olímpica por infringir derechos

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $526.945.080 a Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. al determinar que incurrió en fallas en la calidad del servicio de posventa, al no cumplir con las fechas de entregas de productos a los consumidores.



La investigación también evidenció que se indujo en error a los consumidores en campañas de publicidad, y se vulneró el régimen de promociones.



Según la SIC, no se entregaron los bienes adquiridos por los consumidores dentro de los tiempos informados.



La empresa no informó adecuadamente el descuento ofrecido para la promoción “Aromatel Suavizante Floral X 900 $6.900”, la cual era aplicable únicamente para los clientes con suscripción a la tarjeta plata. Igualmente no informó las condiciones de tiempo de la oferta “Leche Alpina Deslactosada Cand1.100 CM C/U $14.900 Presentando Tarjeta Plata”, entre otros.



La decisión se adoptó tras varias denuncias, situación que para la Superintendencia constituye una falla en la calidad del servicio.



Contra el acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación.



PORTAFOLIO