Minas y energía: país estrena obras por US$2.610 millones

Los sectores de hidrocarburos, minería y energía se afianzan como ficha clave y motor en la reactivación económica del país.



(Lea: Las nueve grandes obras que se inaugurarán este semestre)



La muestra no está solo en las 14 principales obras a gran escala que han sido inauguradas en los últimos tres años en los frentes extractivo y eléctrico, cuyas inversiones fueron por poco más de US$2.610 millones, sino en otras 829 iniciativas que vienen en camino y que le ayudarán a la nación a mejorar sus finanzas.



(Lea: Conpes aprobó $4,8 billones para la ejecución de 132 proyectos viales)

Además de las dos complejos para la producción de oro, y las 12 obras del sector energía, que ya entraron en operación luego del corte de cinta presidencial, siguen en la lista otras iniciativas vitales para la nación como lo son las plantas eólicas y solares, pilares en la política de transición energética.



(Lea: El plan para reactivar las 3 terminales de transporte de Bogotá)



“Este sector se sigue consolidando como uno de los protagonistas de la reactivación económica y sostenible del país. Su aporte al cierre de brechas, la generación de empleo y la inversión generada son una muestra de cómo la riqueza del subsuelo trae desarrollo y beneficios para el bienestar de las regiones de Colombia”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



HIDROCARBUROS



Desde agosto de 2018 y a la fecha, se ha firmado 34 contratos de exploración y producción (E&P), luego de cinco años sin firmar un solo contrato en el país.



Del total de convenios, 30 se lograron a través del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), liderado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y cuatro más fueron conversiones de TEAs a E&P.



Además, se lanzó el cuarto ciclo en este proceso de reactivación, denominado Ronda Colombia 2021, en el que se ofrecerán 32 áreas que estarán ubicadas en 10 cuencas del país, varias de ellas con vocación de gas. Adicionalmente, se espera que lleguen solicitudes adicionales de conversiones de TEAs a E&P, antes que se termine el presente año.



“Esto es un renglón fundamental no solo para las finanzas del país, sino para garantizar la autosuficiencia energética”, subrayó Mesa.



Las tareas representan inversiones por más de US$2.500 millones durante la etapa de exploración, que se suman a las de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) Platero y Kalé, en Santander, cercanas a los US$130 millones en un periodo aproximado de un año a partir de la expedición de las licencias ambientales.



En cuanto al suministro de GLP (gas propano) y gas natural, se han adelantado 44 obras, de las cuales siete corresponden a propanoductos (para distribución del primer combustible) con conexiones y subsidios, con inversiones por $37.000 millones para beneficiar a 38.903 familias en municipios de Nariño, Cauca, Huila, Putumayo y Boyacá.



De igual manera, se han conectado a 1.052.899 nuevos usuarios residenciales a las redes de gas natural entre agosto de 2018 y junio de 2021.



“Hoy el país cuenta con 10.610.568 usuarios de los cuales 10.414.232 son residenciales. Con estas conexiones alcanzamos un índice de cobertura de gas combustible por redes del 79%”, precisó Mesa.



ENERGÍA



En el sector de energía, en los últimos tres años, se han adelantado 64 proyectos de generación y autogeneración de corriente renovable no convencional. Estos proyectos, además de diversificar la matriz eléctrica del país, han representado inversiones por $858.000 millones, la generación de más de 2.000 empleos y cubren el consumo energético de más de 300.000 familias en el país.



A lo anterior se suman las 184 iniciativas de electrificación rural en zonas conectadas y no interconectadas, los cuales representan hasta el momento inversiones por más de $270.000 millones del Fondo Faer, más de $277.000 millones del fondo Fazni, y más de $176.000 millones con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).



Las obras, a las que se le adicionan las trazadas por el Ipse y las autoridades locales, han beneficiando a 54.281 familias que hoy cuentan por primera vez con el servicio de energía eléctrica en sus hogares. Y en lo que resta del 2021, el Ministerio de Minas y Energía (MME), le llevará la corriente a otras 70.000 familias que también contarán por primera vez con el servicio.



Las regalías que produce el sector minero-energético también han impulsado el desarrollo regional, financiando diferentes proyectos para su beneficio. En los últimos tres años, con estos dineros se han ejecutado 322 proyectos con una inversión de $347.000 millones, que han repercutido en la generación de 2.361 empleos, indican las cifras del MME.



MINERÍA



En la operación minera, el gran proyecto subterráneo para la producción de oro a escala industrial es el complejo de Buriticá, cuya inversión fue cercana a los US$800 millones.



“Solo la etapa de montaje generó más de 3.600 empleos: 1.083 directos y 2.557 indirectos. El mes pasado, estuvimos inaugurando la planta de tratamiento de agua de la mina, que contó con una inversión adicional de US$44 millones”, indicó el ministro de Minas y Energía.



Inicialmente, se procesarán 2.500 toneladas de material minero por día, lo que permitirá producir hasta 240.000 onzas de oro al año, pero la idea es llegar a 4.000 toneladas de material minero procesado por día y alcanzar la producción de 300.000 onzas de oro por año.



A este proyecto se suman otros cuatro a pequeña escala para la producción de oro, plata y carbón en Antioquia, Chocó y Córdoba, que ya entraron en funcionamiento y representan inversión que supera los $865.000 millones.



Además, la Agencia Nacional de Minería (ANM) autorizó la prórroga de 30 años del contrato 014-89M en Marmato (Caldas), cuya solicitud fue realizada hace más de dos años por la empresa Caldas Gold para la producción de oro.