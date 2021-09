Mineros presenta prospecto preliminar para OPA en Colombia y Canadá

Mineros S.A. informó al mercado que presentó tanto a las autoridades regulatorias de valores de Canadá una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias, y ante la Superintendencia Financiera de Colombia un prospecto preliminar para oferta pública simultánea en Colombia de acciones ordinarias.



Con la operación, la compañía minera espera que los ingresos brutos de la Oferta Canadiense sean de US$25 millones y los ingresos brutos de la Oferta Colombiana sean de US$10 millones. El número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado.



La Oferta Canadiense será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP y la Oferta Colombiana será dirigida por Davivienda Corredores S.A. Comisionista de Bolsa (colectivamente, los “Colocadores”). Mineros otorgará a los Colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la Oferta.



“Mineros es una compañía minera de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y de entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación de nuestro Prospecto Preliminar es un paso importante para el crecimiento de la Compañía, a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio", explicó Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros.



En relación con la Oferta, Mineros ha solicitado la cotización de las Acciones Ordinarias que se distribuirán en el marco de la Oferta, así como de sus Acciones Ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la Bolsa de Toronto (TSX).



La empresa también ha solicitado una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el Prospecto Preliminar.



La cotización está sujeta a la aprobación de TSX de acuerdo con sus requisitos de cotización. TSX no ha aprobado la solicitud de cotización de la empresa y no hay ninguna garantía de que se apruebe.