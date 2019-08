Mineros también pide pista para llegar a la bolsa de Nueva York

El excelente cuarto de hora por el que está pasando la operación de Mineros le está dando hasta para contemplar de manera seria su entrada a una de las dos de las bolsas de valores más relevantes del mundo, la de Toronto o la de Nueva York.



Y es que la tarea de la compañía ha arrojado números positivos luego de la operación del primer semestre, los cuales le reportaron un crecimiento del 41% en ingresos, lo que a su vez le dan el lujo de escoger uno de los dos mercados bursátiles.



Todo, gracias al crecimiento en la cotización del oro en los mercados mundiales, que le dejó réditos en la operación, aún pese a una contracción a las tareas en Colombia debido a permisos ambientales.



“El crecimiento promedio del 10% en el primer trimestre, llegando a US$1.309 por onza y favorecido también por el alza en la tasa de cambio, nos permitió tener buenos resultados”, señaló Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros en la presentación de los resultados del primer semestre.



Recalcó que “no teníamos en nuestro radar un precio del oro y del dólar en estos márgenes, sino pronósticos más conservadores, por lo que esta dinámica beneficia a nuestra compañía”.



Así mismo, pronosticó que el precio del metal seguirá volátil, pero con tendencia al alza, debido a las decisiones de la Reserva Federal y la guerra comercial, ya que algunos países han incrementado el refugio de oro físico como Turquía, China, Noruega y varios de Medio Oriente.



TORONTO O NUEVA YORK



Precisamente, acerca de la intención de Mineros para entrar a una bolsa extranjera, con la primera intención en Toronto como lo dio a conocer en una entrevista a Portafolio en mayo pasado, Restrepo subrayó que “seguimos trabajando, pero no queremos listarnos sin tener los permisos ambientales listos en Colombia y, luego de ello, trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Incluso se discute también en entrar a la bolsa de Nueva York”.



El presidente de Mineros recalcó que el proceso de listado queda sujeto a la aprobación de la asamblea de accionistas, pero que han estado cumpliendo con los trámites como la certificación de estados financieros, la reorganización societaria, la certificación de estudios y reservas avalada por un ‘Qualified Person’ de Canadá, la incorporación de una nueva operación y roll out en Nicaragua, entre otras, por lo que en “buena parte de la tarea está hecha”.



Al respecto, Patricia Ospina, directora de Relación con el Inversionista de Mineros, en diálogo con este diario, señaló que la compañía estaba con una idea muy definida para listarse en el mercado de Toronto, pero que al asistir a varios eventos internacionales, como la feria PDAC, la principal convención mundial minera, llegaron a la conclusión que la bolsa canadiense esta mucho más interesada en fortalecer el mercado del cannabis, por los que se ha registrado un decrecimiento de la actividad minera en este escenario, con una caída en la liquidez de las transacciones de las compañías mineras.



“Establecimos que la bolsa de Nueva York tiene listadas mucho menos compañías mineras, pero tiene mayor liquidez que Toronto. Hoy no tenemos definido a cual de las dos nos vamos a presentar, pero estamos analizando cuál es la mejor opción”, indicó Ospina.



La administración de Mineros considera que en el corto plazo puede ser más atractiva Nueva York, precisamente por la liquidez que ofrece en las transacciones, sumado al tamaño de las empresas mineras. Pero, también piensan que, como esta es una apuesta a largo plazo, están analizando con más profundidad cual de las dos bolsas se adapta más a sus necesidades.



“En la actualidad la Bolsa de Toronto tiene listadas más de 230 compañías mineras, entre pequeñas, medianas y grandes, y es atractiva porque hay empresas del mismo tamaño de Mineros, incluso más pequeñas que nosotros, o que solo registran en sus actividades operaciones de exploración, por lo que no se puede descartar”, reiteró la directora de Relación con el Inversionista de la minera.



Cabe recordar que para el 2019, la administración de Mineros espera llegar a una producción de 300.000 onzas con las operaciones de Colombia, Argentina y Nicaragua, a pesar que al cierre del primer semestre la extracción en el país cayó. Así mismo, que la inversión para el presente año está en cerca de US$36 millones.



RESULTADOS DE LA OPERACIÓN



Entre enero y junio, Mineros llegó a un volumen de producción de 70.176 onzas equivalentes de oro, con un crecimiento del 30%, con respecto al mismo período del año pasado.



En cuanto a la distribución de la extracción, registros indican que 15.172 onzas fueron en Colombia, 31.610 onzas en Nicaragua y 23.395 onzas en Argentina.



Así mismo, la utilidad neta de la compañía fue de $11.500 millones, decreciendo un 41%

con respecto al segundo trimestre de 2018, impactada principalmente por un mayor gasto financiero derivado de la adquisición del proyecto Gualcamayo en Argentina.

Para lo que resta del año, la minera buscará normalizar la operación en Colombia y avanzar en los estudios de factibilidad del proyecto Porvenir en Nicaragua. “Este es un depósito aurífero importante que para su desarrollo requiere una inversión entre US$80 millones y US$100 millones”, precisó Ospina.



Por su parte, Restrepo indicó que el nuevo perfil de recursos y reservas, con un aumento de 222% respecto a 2016, deja a Mineros mejor ranqueado con respecto a otras compañías en el exterior y posicionados para un listado en el exterior. Por ello, centra los esfuerzos en la exploración y desarrollo de depósitos cercanos como en Argentina.





