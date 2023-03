Tiendas Miniso en el país representan el 6 % de las ventas globales

Con casi cinco años de operaciones y 71 tiendas, Colombia pesa el 6% de la venta totales de la cadena Miniso que está en 105 países con 5.400 locales. Indonesia por, ejemplo, tiene el mismo peso pero con 200 puntos.



Entre el grupo de Latam primero es México, que tiene el 70%, Colombia el 15% y luego Chile y Perú con el 7.5% cada uno, explica Silvia Martínez, gerente de marketing, al destacar la importancia que ha ganado el mercado local.



¿Cuántas tiendas tienen?



Vamos a cumplir cinco años y tenemos 71. Las primeras fueron en Tunja y en Bogotá y luego a lo largo del país.



A pesar de que para nosotros la expansión es importante queremos consolidar las que tenemos. A finales del año pasado empezamos a incursionar en un nuevo modelo, con formatos más pequeños, dentro de grandes superficies. Con esa apuesta estamos en Carulla de Pepe Sierra, Carulla de Galerías y Carulla Quinta Camacho. Y abrimos el año pasado en el Éxito de Yopal.



¿Qué significa para Miniso el mercado Colombiano?



Miniso global está en China y en las regiones funciona por franquicias, Colombia está bajo el franquiciado master de México. Desde allí se maneja Latam.



El país pesa el 6% de la venta total del mundo. Indonesia, por ejemplo, tiene el mismo peso, sin embargo tiene 200 tiendas. Entre el grupo de Latam primero es México (70%), Colombia (15%) y luego Chile y Perú, con el 7,5% cada uno.



¿Cuántas tiendas proyectan abrir?



Alrededor de cuatro tiendas más, de 230 a 280 metros. Queremos ir a ciudades como Ibagué, Pasto, abrir otra en Cali. Antioquia también es una región que nos ha recibido muy bien.



¿En cuántas ciudades están?



En 13. Para Miniso son importantes las ciudades intermedias y por eso estamos, por ejemplo, en Tunja, Armenia. El año pasado abrimos en Cartago. Estamos en Riohacha, Villavicencio y Bucaramanga también.



¿Cómo les fue en el 2022?



El año pasado fue de recuperación, logramos estabilizar la operación luego de la pandemia que tuvo un impacto para nosotros. El año pasado tuvimos un buen resultado que esperamos mantener este año. Hasta el momento enero lo cerramos con buenas cifras y lo que esperamos este año es tener un mejor resultado.



¿Cómo han enfrentado la devaluación y la escasez?



Nuestra promesa es el precio bajo y no hemos sido ajenos a estas circunstancias. El equipo hizo el trabajo de ver cómo no generar un impacto tan grande sobre los productos porque el consumidor es muy sensible a eso. Pudimos negociar los precios y tuvimos que jugar con la disponibilidad porque dependíamos de lo que nos llegaba. Definitivamente, el consumidor es muy sensible a eso. Cuando empezamos a surtir nuevamente, la venta se dispara. Entonces pudimos sortear eso tratando de minimizar el impacto sin elevar demasiado el precio.



¿Cómo estará el 2023?



Hay una incertidumbre en el país sobre lo que va a pasar. Pensamos que este enero iba a ser más duro y fue muy bueno en términos de resultados y lo que queremos hacer es mantenernos, en un año en el cual la inflación va a impactar. El año pasado se trataron de anticipar muchas compras para poder sortear las dificultades que se puedan presentar en el camino y poder minimizar el impacto.



¿Qué tan animado puede esta el consumidor con la desaceleración?



Eso lo tenemos en el radar. El ticket promedio en una tienda nuestra está entre $35.000 y $40.000. En esa medida, si el consumidor más adelante se ve restringido – no lo vemos hasta el momento- nuestra categoría es un lujo que el consumidor se puede dar. Va a ser un lujo económico de adquirir, de alguna manera.



También se ha visto mucho que el efecto pospandemia que ha generado la decisión de comprar o darse gusto porque es incierto lo que pueda pasar mañana.



¿Qué esperar del ticket promedio para este año?



Lo que queremos es mantenerlo apostándole a aumentar el número de productos que lleven los clientes. Eso depende del diseño de estrategias para incrementar las unidades por transacción (UPT).



Eso es relevante. Hay un esfuerzo de la parte comercial pero lo que nos hemos dado cuenta es que en el medida en que podamos garantizar un buen surtido va a haber una buena venta. Queremos asegurar eso para incrementar la UPT y el ticket promedio.



¿Se han reducido los márgenes?



Probablemente sí porque era reducir el margen, incrementar el precio de una manera que tuviera menor impacto. Igual el negocio está en el volumen de la venta.



La estrategia en TikTok



La estrategia digital ha sido clave para Miniso Colombia, porque en ese escenario se han generado conversaciones con los seguidores que llama MinisoLovers, dice Silvia Martínez. De hecho, por estos días celebra el impacto de una campaña que impulsó en Tik Tok.



“El caso que nos tiene más emocionados fue un video que muestra cómo sorprendemos a nuestros MinisoLovers en tiendas, y con una dinámica muy sencilla de premiarlos por seguirnos, generamos varios cientos de miles de seguidores...”, dijo.



Así, terminó el 2022 con 76.000 seguidores y hasta la semana pasada llevaba 1,6 millones.



