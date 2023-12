Esta es la denuncia que tiene 'enfrentados' al Mintrabajo y a la empresa Van Camp's

Archivo particular

En declaraciones recientes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se pronunció respecto a las condiciones a las que estarían expuestas varias trabajadoras en el país. La titular de la cartera denunció que en inspecciones laborales a firmas a plantas procesadoras de pescado se han registrado casos en las que a las colaboradoras no se les concede el tiempo necesario para ir al baño.



“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores”, destacó la Mintrabajo.

En línea con este pronunciamiento, Alicia Cardiles Fontalvo, líder sindical y miembro del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Agroalimentaria (Sinaltraina), se refirió a la situación al interior de Seatech Internacional Inc., una de las compañías que presuntamente estaría vinculada con este tema y que es mejor conocida por ser la fabricante de la marca de atún Van Camp's.

En conversación con La FM, Cardiles, quien trabaja en la firma desde hace 17 años, señaló que, si bien no se les está negando la ida al baño, la empresa estaría controlando el tiempo de los operarios a través del uso de timbres. Según relató, el tiempo 'muerto' se estaría descontando de los desprendibles de pago.

Ante esta situación, algunas trabajadoras estarían optando por hacer uso de productos como paños desechables.

“No nos niegan la ida al baño, pero con esa estrategia de poner unos timbres y máquinas para controlar el tiempo de las operarias y descontar ese tiempo, la mayoría de las mujeres prefieren ponerse paños desechables, por ejemplo, cuando les llega la regla”, mencionó la líder sindical.

Cardiles también indicó que la aplicación de este tipo de medidas estaría teniendo un efecto en la salud de varias operarias y operarios. "Hay compañeras que se están viendo afectadas por eso, con infecciones urinarias, inflamación crónica, entre otras enfermedades", resaltó.

No es la primera denuncia

Hace unos meses sindicalistas y trabajadoras de Seatech Internacional Inc. se pronunciaron con relación a una presunta vulneración de derechos laborales. En un video publicado por la Escuela Nacional Sindical el pasado 12 de julio presentaron su testimonio respecto a las condiciones de trabajo.

De acuerdo con Besaida Riga, miembro de la Unión Sindical de la Industria Alimenticia (Ustrial), señaló que "las condiciones laborales son precarias, maquilladas, disfrazadas, pero con un índice de alto riesgo de accidentes. No estamos en las mejores condiciones, seguimos saliendo mujeres enfermas a menor tiempo de habernos contratado".

Riga también mencionó que en el tiempo que laboró en la firma pudo observar varios casos de maltrato verbal. "Todo eso son repercusiones para uno emocionalmente y hasta físicamente, porque tú por generar una producción trabajas más de tu capacidad por el acoso", agregó.

De la misma manera, hizo referencia a que varias trabajadoras han recurrido al uso de paños desechables para no ir al baño y que no se les descuente el tiempo de esas salidas.

Por su parte, Becky Arrieta, también miembro de Ustrial y quien fue reintegrada a la empresa, habló acerca de esos llamados 'tiempos muertos' que posteriormente se estarían recortando de los pagos.

"Yo tomo (...) medicamentos que me hacen ir al baño constantemente. Esas veces que voy, que no es fácil y ni hay la cantidad de inodoros para la mayoría de mujeres que estamos ahí, se toma uno 20, 25 minutos porque estamos haciendo fila para ir al baño. Todo ese tiempo la empresa lo llama 'tiempos muertos', que se le convierten a uno en días (...) que se lo descuentan a uno como días que no se trabajaron", mencionó Arrieta.

El pronunciamiento de Van Camp's

Frente a las declaraciones de la ministra y las denuncias, atún Van Camp’s emitió un comunicado en el que indicó que emprenderá acciones legales por este ataque bajo la ley y la normatividad vigente en Colombia.

"Seatech Internacional Inc., fabricante de la marca atún Van Camp's rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones laborales de nuestras colaboradoras", indicó la firma.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo presentó un balance de las inspecciones que ha realizado a la planta de la marca de atún Van Camp's.

Según información entregada por esa cartera, el Mintrabajo investiga 26 hallazgos por presuntas violaciones laborales en la empresa Seatech International Inc. luego de dos inspecciones realizadas en la fábrica en la ciudad de Cartagena.

PORTAFOLIO