ABC para entender de qué va la controversia que involucra al Mintrabajo y a Van Camp's

Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respecto a supuestos actos de precarización laboral por parte de la empresa Seatech Internacional Inc., fabricante de la marca de atún Van Camp's, han desencadenado una polémica a la que se le han sumado varios capítulos.



Pero, ¿cuál fue el detonante de esta situación? Le contamos lo que se sabe hasta ahora con respecto a este caso y los pronunciamientos que han realizado las diferentes partes involucradas.

La denuncia de la Mintrabajo

El pasado miércoles 27 de diciembre, la líder de la cartera de Trabajo se refirió a las condiciones a las que estarían expuestas algunas trabajadoras del país que laboran en empresas de atún y cultivos de flores.



De acuerdo con la denuncia de la ministra, en inspecciones laborales a plantas procesadoras de pescado se han registrado casos en los que presuntamente se estarían vulnerando los derechos de las colaboradoras.

“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores”, explicó.

Entre las situaciones que se estarían presentando, la Mintrabajo señaló que algunas operarias estarían optando por usar pañales desechables debido a que no se les concede el tiempo necesario para ir al baño. De la misma manera, la funcionaria indicó que se trabajaría en un plan de choque para atender esta problemática.

Gloria Inés Ramírez Ministerio del Trabajo

Denuncias contra la empresa

Posteriormente, y en línea con el pronunciamiento de la ministra, Alicia Cardiles Fontalvo, líder sindical y miembro del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Agroalimentaria (Sinaltraina), se refirió a la situación al interior de Seatech Internacional Inc.



En conversación con La FM, Cardiles, quien trabaja en la firma desde hace 17 años, señaló que, si bien no se les está negando la ida al baño, la empresa estaría controlando el tiempo de los operarios a través del uso de timbres. Según relató, el tiempo 'muerto' se estaría descontando de los desprendibles de pago.

Que sea Alicia Cardiles quien le explique a @DianaSaray y al periodismo nacional: "...no mas violación a los derechos de las mujeres, ademas la mayoría somos mujeres populares, negras raizales", clamaba con valentía.



¡Vamos por la reforma laboral que reivindique al pueblo!

Lo anterior habría derivado en que las colaboradoras recurrieran al uso de productos desechables para que no se les descuente el tiempo de esas salidas.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que se hacen este tipo de acusaciones. En un video publicado por la Escuela Nacional Sindical el pasado 12 de julio, algunas trabajadoras presentaron su testimonio respecto a supuestas malas condiciones laborales.

En las declaraciones también se hizo mención al tema del recorte de tiempos.

La respuesta de Van Camp's

En respuesta a la denuncia de la Mintrabajo, la compañía emitió un comunicado en el que rechazaba los señalamientos al considerar que estos no tenían "fundamento".

Van Camp's también indicó que las declaraciones realizadas por Ramírez estigmatizaban a una organización de más de 35 años de labores y que procederá a "defenderse de este ataque bajo la ley y la normatividad vigente en Colombia".

COMUNICADO OFICIAL DICIEMBRE 27 DE 2023| Ante la difusión de mensajes en redes sociales y portales de noticias digitales sobre las afirmaciones realizadas por la Ministra de Trabajo Gloria Ines Ramírez.

Por su parte, el sindicato de los trabajadores de la industria pesquera del atún se pronunció, afirmando que estaban "sorprendidos" con lo mencionado por la ministra. El sindicato Sintramar, que tiene más de 1.300 afiliados de la empresa en la que se fabrica el atún Van Camp's, solicitó que se investigue con mucho más rigor el tema.

"No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño a hacer sus necesidades, no sabemos de dónde salió esa información que a todas luces es mal intencionada y trata de perjudicar una industria que emplea aproximadamente 1.800 trabajadores cartageneros", recalcó la entidad.

El TIEMPO logró conocer que detrás de este caso también hay un viejo pleito laboral que sostiene Seatech con la líder sindical Alicia Cardiles.



El medio reveló que desde 2015 intentan levantarle el fuero sindical a Cardiles para poderla despedir por haber participado en un bloqueo y toma a las instalaciones de Seatech en la planta de Mamonal (Bolívar). El caso al parecer estaba en una conciliación que luego se frustró.

Acta del Mintrabajo

Del lado de la cartera, el Ministerio de Trabajo presentó un balance de las inspecciones que ha realizado a la planta de la marca de atún Van Camp's. Según informó, se investigan 26 hallazgos por presuntas violaciones laborales en la empresa Seatech International Inc. luego de dos inspecciones realizadas en la fábrica en la ciudad de Cartagena.

El reporte señala que la firma enfrenta 10 procesos activos, uno de ellos por presunta violación al artículo 149 del código sustantivo del trabajo: “Por realizar retenciones o descuentos a los salarios de los trabajadores sin su autorización”.

El ministerio también adelantó ocho procesos sancionatorios que ascienden a más de 3 mil 500 millones de pesos, tres de ellos directamente contra Seatech, y los cinco restantes contra la empresa temporal A Tiempo Servicios S.A.S. Algunos de ellos por violaciones a implementos de trabajo e incumplimientos de recomendaciones médicas.

Desprendibles de pago

Blu Radio dio a conocer algunos desprendibles de nómina que, según algunas de las trabajadoras de la planta de Seatech Internacional, probarían que la empresa estaría realizando descuentos irregulares.

El medio señaló que los representantes de las trabajadoras hicieron llegar un correo electrónico para ratificar la denuncia. En él se adjuntaron desprendibles de 2021, 2022 y 2023, en los que se observan algunas liquidaciones parciales, cuya causa no estaría especificada en los volantes.

Pedido de la Procuraduría

El diario EL TIEMPO logró establecer que Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la salud, la protección social y el trabajo decente, le solicitó información tanto a Seatech como al Ministerio de Trabajo.

El propósito de esta petición es determinar en qué punto está la querella que desencadenó la inspección y si se ha respetado el debido proceso.

