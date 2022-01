Mipymes, atentas a extensión en el subsidio a la nómina

Cuando el Gobierno planteó el aumento del 10,7% las mipymes representadas en Acopi aceptaron la propuesta como lo hicieron otros gremios de la producción, aunque no estaban de acuerdo, pero pidieron la extensión del Paef para equilibrar ‘las cargas’. Ahora están a la expectativa de que el tema se concrete. Así lo explicó a Portafolio, Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi.

¿Cuáles son los retos?



Creo que está el de la nueva cepa ómicron y el de las incapacidades. Se transmite muy rápidamente y tenemos una inestabilidad muy alta en el personal por los contagios. Eso también representa un costo porque el sistema no está respondiendo como debe ser. En grupos de 10 pueden estar 2 a 3 personas enfermas, eso es 20% o 30%. Incapacitan por dos días que debe asumir el empleador, pese a que el Ministerio de Trabajo dice que son 7. Y no todos los cargos sirven para el teletrabajo.



¿Las pymes pueden asumir un alza del mínimo de 10,07%?

Es uno de los temas que debemos retomar. Cuando se dio ese incremento propuesto por el Gobierno manifestamos que no estábamos de acuerdo por las capacidades, pero por respeto al consenso, casi general, decidimos como gremio aceptar la medida.



Sin embargo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del segmento nuestro de empresarios, radicamos ante la Comisión de Concertación Salarial una solicitud donde quedaba explícito que ese respeto por la decisión tenía que ir acompañado por la extensión del instrumento del subsidio a la nómina, el Paef.



En un evento que desarrollamos, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se comprometió a revisar con Hacienda, precisamente, cómo pudiera aplicarse esa extensión. No podemos olvidar que el empleo perdido, en total, no se ha recuperado. Esa es la primera tarea que tenemos, retomar el tema con el Gobierno y el Presidente porque él, como lo manifestó, dijo que se podría revisar el asunto y que lo entendía.







Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, dice que el cuarto pico de la pandemia es el primer reto del sector. Cortesía

¿Qué tan útil ha sido el Paef para el sector?



Cerca de 143.000 empresas y eso protegió 4,1 millones de empleos y es bastante importante. En la segunda parte, de la medida se fijó un techo de hasta 50 trabajadores y creo que teniendo en cuenta el proceso de reactivación es necesario seguir profundizando en cómo entregar ese subsidio, a qué sectores y en qué condiciones.

Estamos de acuerdo, incluso aplaudimos las últimas decisiones que se tomaron para incluir a las micro-empresas desde dos trabajadores, cuando era antes desde de 3.



¿Espera que siga así?



Ojalá se diera desde un trabajador, porque se trata de proteger un empleo formal que defendemos porque se pagan registro mercantil y seguridad social. Se defiende un empleo, pero en ciertos momentos se puede requerir más personas para atender un pico, entonces se tiene la opción de vincular más, de pendiendo del producto o servicio que se ofrezca.



¿Ese Paef debe regir para todo el año?



Sería bueno hacer una proyección para el año, teniendo en cuenta que la pandemia y los picos van a seguir y se debe contar con un esquema que ayude a no perder más empleos y, por el contrario, recuperarlos.







¿Qué ha pasado con el acceso al crédito?



Según el estudio del Impacto de la Pandemia por covid-19 realizado por Acopi junto con Faedpyme, se puede apreciar que, durante la pandemia, un 30,4% de los participantes declaran que la entidad de crédito no ha querido concederles la financiación o ellos no la han aceptado. Para un 6,5% la solicitud se encuentra en trámite.



El resto de las solicitudes de financiación han sido aceptadas por las entidades de crédito en las mismas condiciones que en años anteriores (31,7%) o en peores condiciones (31,3%).



Esta encuesta se aplicó a muchos países y encontramos que varios, y sobre todo en Colombia, las condiciones de acceso a crédito, a pesar del sistema de garantías - que nosotros valoramos y consideramos importantes- son mayores que antes de la pandemia, en muchos casos. Esto se ve especialmente en la banca privada.



¿Cómo analiza la informa- lidad a la luz de lo que dijo la Misión de Empleo?



Tenemos un tejido empresarial en el que más del 90% son micros que tienen entre uno y 10 trabajadores, aproximadamente.



La mayor destrucción fue de las micro, pero los registros dicen que son las que más se crearon el año pasado. Entonces son fáciles de desaparecer, pero también de crearse y en pandemia, se ha dado o pasó, al uso de la virtualidad para generar ingresos y a esas nuevas empresas hay que dar una respuesta.



Sobre la informalidad como tal, hay que desarrollar estrategias para acompañar a ese informal y volverlos trabajadores autónomos como en otros países y llevarlos a un piso mínimo de protección social. Es un paso que, tengo entendido, quedó plasmado en el Conpes de formalización y hay que profundizarlo.



Somos eslabones que tenemos que estar integrados para aportar más al país, tanto en lo social como en lo económico

¿Las pymes se benefician de la reactivación?



Cuando vemos estructuras más grandes de multinacionales que tienen más capacidad de exportación eso nos da tranquilidad y opciones de crecimiento porque las mipymes somos proveedoras de empresas más desarrolladas.



Si ellas crecen, nos jalonan a nosotros y nos dan más posibilidad de mercado. Somos eslabones que tenemos que estar integrados para aportar más al país, tanto social como económicamente.



¿Qué opina de las críticas a la clase empresarial en medio del agite electoral?



Hay una tendencia, no solamente en el país sino a nivel internacional que trata de colocarle un color negro a la inversión privada.



Estamos convencidos que esa es una estrategia política dañina para un país porque el sector privado aporta con impuestos y generación de empleo. El mensaje es que como ciudadanos debemos ser responsables, esas estrategias debemos ignorarlas y no volvernos un factor multiplicador de todos estos mensajes tan negativos a través de las redes sociales.



CONSTANZA GÓMEZ