Modelo de suscripción y más tiendas, el plan de Farmatodo

La cadena de droguerías Farmatodo tiene un plan de fortalecimiento de su operación en Colombia que incluye ofrecer a sus clientes un modelo de suscripción mensual o anual, que entre otras cosas, permitirá que los domicilios sean gratuitos.



La idea es que, sin importar el canal por el que el cliente haga sus compras, reciba beneficios, explica José Zubillaga, vicepresidente de tecnología, al explicar el atractivo de Farmatodo Prime.



Al lado de este programa, la empresa tiene una agenda de expansión de nuevas tiendas físicas que le permitirá para julio del año entrante superar las 100 tiendas, según confirmó el directivo en diálogo con Portafolio.



¿Cuánto lleva la marca en Colombia?



Llevamos 14 años, muy contentos acá, con planes de expansión en tiendas y de fortalecimiento de todo lo que es la omnicanalidad, la cual consideramos una importante palanca de crecimiento.



¿Cuántas tiendas tienen hoy en el país y qué planes tienen este año?



En términos de tiendas para 2021 teníamos 68, para este año, en julio, estaremos completando 78 y el próximo año, también en julio, tendremos 103. Farmatodo planea abrir 25 tiendas con una inversión total de más de US$16 millones. Estaremos entrando a 3 ciudades nuevas Bucaramanga, Montería y Cúcuta. Desde hace dos años obtenemos rentabilidad y trabajamos en la reinversión para lograr la expansión y el crecimiento porque consideramos que nos falta llegar a otras zonas del país.



¿Y entonces en cuántas ciudades están?



Completamos 11. Además de las tres nuevas, tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Villavicencio, Valledupar y Cartagena.



¿Cómo evolucionan en la parte digital?



El cliente está evolucionando en la forma como se comporta y ante eso nosotros hemos querido anticiparnos y atenderlo como él quiera.



Parte de ese cambio muestra que es más omnicanal y está esperando que nosotros lo entendamos y lo podamos acompañar para atender sus necesidades.



Para eso, Farmatodo tiene una aplicación móvil, una página web, un modelo de compra con solo escanear y sin hacer fila.



Y ahora tenemos un modelo de suscripción prime que salió hace menos de una semana.



¿Cómo funciona?



Es como la unión de todo el canal físico con el digital.



El cliente se suscribe por $9.900 al mes y va a tener acceso a descuentos exclusivos y a una dinámica comercial muy rica, con la capacidad de personalizar estas ofertas y con el componente de domicilio gratis.



¿Cuáles son las metas?



Todo el ecosistema digital está pesando ya más de 30% del total de Farmatodo y creemos que este nuevo lanzamiento nos va a ayudar a potenciar esta omnicanalidad. Además de las suscripción mensual, también tenemos una anual por $99.900. Este modelo prime es el comienzo porque nuestro objetivo es construir sobre esto. Estamos muy atentos a entender al cliente y saber qué es lo que está buscando para innovar.



¿A cuánto aspiraría que lleguen las ventas digitales con este plan?



Realmente no tenemos un favoritismo a aumentar el peso del comercio digital, lo que sí queremos es potenciar la omnicanalidad. Y sobre ese número sí queremos que de aquí a un año, la mita de nuestras ventas provengan de clientes que estén afiliados a nuestro nuevo modelo.



Realmente, la idea es que empiecen a ser invisibles esas barreras entre lo digital y lo físico, la idea es que el cliente tenga una experiencia superior.



¿El principal atractivo es que no cobran por los domicilios?



Ese es uno, con el acceso a descuentos exclusivos, a cupones personalizados. Tenemos herramientas sofisticadas en marketing y entendimiento del cliente para ofrecerle lo que necesite con comunicaciones relevantes.



Tenemos un equipo transversal de más de 30 personas ubicadas en Colombia que hizo este desarrollo y nos sentimos muy orgullosos. Esto no lo teníamos hace tres años.



¿Esto se ha traducido también en la oferta de productos?



Totalmente. Por ejemplo, una de las categorías en la que hemos hecho esfuerzos últimamente es la de alimentación saludable o vida saludable. La data nos ha manifestado que el cliente busca más soluciones en esta área y eso nos ha llevado a desarrollar esta oferta.



Igual, en Farmatodo mantenemos nuestros productos en las categorías de salud, belleza, cuidado personal y bebé



¿Esto también se ha aplicado en Venezuela?



Nuestra visión es corporativa y allá tenemos los mismo canales, solo que el modelo prime acaba de salir en Colombia y está próximo a salir allá.



¿Cuáles son las perspectiva de negocios para este año?



Estamos en un momento positivo, con tres palancas grandes de crecimiento.

La primera, son las tiendas que ya teníamos abiertas el año pasado con las que esperamos crecer entre un 10% a 20%, la otra palanca es la apertura de tiendas que del año pasado hoy crecimos el número de locales en 30% y, por último, también en digital crecemos entre 39% a 40% año a año.



¿Y cuáles son las expectativas en materia de ventas?



En términos de venta, este año estaremos cerrando con US$190 millones de y proyectamos vender más de US$240 millones para el próximo 2023.



CONSTANZA GÓMEZ