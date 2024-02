Monastery se abre paso en el mercado de EE. UU. con tienda de lujo en Aventura Mall

Cerca de Sunny Isles, hogar de celebridades como Messi, Shakira y Ricky Martin, está ubicado entre Miami y Fort Lauderdale, se encuentra el Aventura Mall, un centro comercial con 300 tiendas y 2,7 millones de pies cuadrados de espacio comercial. Este lugar es considerado uno de los principales destinos de compras en la Florida y los Estados Unidos, según varios rankings. Y ahora, por primera vez, se convirtió en el hogar de una prestigiosa marca de lujo colombiana.



(Lea: La historia del origen de la marca colombiana de lujo Monastery).



Se trata de Monastey Couture, que da un paso monumental en su expansión internacional con la apertura de una tienda exclusiva en Aventura Mall, en donde estará rodeado de boutiques de lujo, que incluyen a marcas como Hermès, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Fendi, Givenchy, Burberry y Burberry Kids, BVLGARI, Saint Laurent, Tiffany & Co.

Pedro Castellanos, CEO y cofundador de esta compañía que está marcando diferentes hitos en la moda de lujo, señaló que ha establecido un ambicioso objetivo de facturación de US$2,5 millones para esta nueva tienda. Una meta, que refleja la confianza de la marca en su capacidad para atraer a una clientela exigente y amante del lujo auténtico.

(Vea: James se adentra en el mundo de la moda de la mano de Monastery).

“Cabe señalar que como parte de nuestra estrategia de posicionamiento, planeamos llevar a cabo activaciones exclusivas tanto con influyentes de renombre que residen en Estados Unidos como con diferentes tipos de actividades exclusivas”, destaca Castellanos, quien añade que desde su apertura en diciembre, personalidades de la talla de Ronaldinho y Roberto Carlos, asistieron a la tienda y se convirtieron en embajadores de la marca, subrayando la fusión única de elegancia y comodidad que buscan transmitir con cada una de nuestras prendas.

La apertura de la tienda en Aventura Mall marca un emocionante capítulo para Monastery Couture, consolidando su presencia en el mercado internacional y llevando consigo el arte y la elegancia distintiva de la moda colombiana a la escena del lujo en los Estados Unidos.

Monastery.

Es importante destacar que este centro comercial fue nombrado uno de los destinos más populares de la región por la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami y fue clasificado como uno de los centros comerciales más visitados de Estados Unidos por la revista Travel + Leisure.

(También: Monastery inaugurará su primera ‘flagship store’ en Bogotá).

Y no es para menos, ya que en este universo de compras, Aventura Mall ofrece una selección de restaurantes dirigidos por chefs de renombre, ubicados en el ecléctico Treats Food Hall y rodeado por la colección del Arts Aventura Mall. Esta colección, digna de un museo, incluye la emblemática Aventura Slide Tower de 93 pies de altura de Carsten Höller, Gorillas in the Mist de The Haas Brothers y una icónica escultura LOVE de Robert Indiana.

“Abrir esta tienda y estar en uno de los centros comerciales más importantes y con mayor número de visitantes nos hace hoy tendencia, inspiración y foco para marcas que están en este proceso de internacionalización y que buscan competir en mercados más retadores y estratégicos”, asegura Castellanos, quien manifiesta que además gracias a su proximidad a una zona tan exclusiva como Sunny Isles, refuerzan su posición como una marca de lujo que encarna el estilo de vida cómodo y contemporánea, brindando a sus clientes una experiencia de compra excepcional.

(También: Marca Monastery incursiona en la moda ecuestre).

Esta apertura se suma a la reciente inauguración de su primera Flagship Store en Bogotá, Colombia, ubicada en el corazón de la capital, en la 93 con 11. Este espacio destaca por llevar la experiencia del usuario a otro nivel, centrando la atención en diversos estímulos sensoriales.

De esta forma, la marca busca expandirse a otros territorios, donde se contempla la apertura de otras tiendas ubicadas en México, tanto en el DF como en Guadalajara y, en Colombia, se espera la apertura en el centro comercial Gran Estación y el Parque Arauco en Sopó.