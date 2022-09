Finanzas personales: así es la app que compite contra los paga diarios

Uno de los propósitos que tiene la fintech Monet es convertirse en un aliado para aquellas personas que busquen una solución financiera de bolsillo. Es así como su producto de ‘adelantar ingresos’ espera convertirse en un contrincante fuerte para el ‘paga diario’.



Leonardo Devincenzi, CEO y cofundador de Monet, habla sobre este modelo de negocio y de los montos que prestan.



¿Cómo nace esta plataforma?



La idea de desarrollar Monet nació en Miami hace dos años. Luego de realizar un estudio de mercado regional, enfocado en toda la situación que se estaba presentando en materia de open banking, Colombia fue el país que ofrecía mejor infraestructura en la parte tecnológica y en el plano social para implementar este tipo de negocio. Fue así como después de recibir toda la mentoría en ‘Y Combinator’, iniciamos nuestro piloto en Colombia, primero a través de empresas, para ayudar a los trabajadores con el adelanto de ingresos, pero sabíamos que queríamos trabajar directamente con los usuarios.



¿Cuál es el producto que le ofrecen a los usuarios?



El modelo de Monet se centra en adelantar dinero y para ello hacemos un análisis de los ingresos que recibe el usuario, definimos el monto recurrente y a través de eso aprobamos un cupo. Lo que más nos diferencia a la hora de aprobar un adelanto es que no necesitamos mirar el score (puntaje) crediticio, o si están reportados. Es de destacar que el 70% de las personas que usan Monet no tienen un score crediticio o están reportados. La bandera que a nosotros nos abraza es la de ofrecer una inclusión financiera responsable, entonces nosotros siempre tratamos de aprobar un cupo que no sea mayor al 30% de los ingresos que recibe el usuario, ya que nos importa mucho que reciban algo de su salario.



¿Cuántos adelantos han realizado en el país?



Empezamos hace un año con este modelo en Colombia y ya pasamos los 170.000 adelantos, además más de 100.000 personas han descargado la aplicación. La meta es cerrar el mes con 35.000 adelantos. Cabe destacar que estos préstamos son a corto plazo, a 33 días. No cabe duda que este es un producto que no solo atrae a muchas personas que están de alguna forma excluidas del sistema financiero, sino que también es un producto que compite directamente contra los ‘paga diario’.



¿Cuánto paga el usuario por el adelanto?



Desde el principio no solo queríamos innovar en la automatización de los procesos, sino que también queríamos innovar en costos, ya que nos parecía fundamental, el costo que tenemos es $7.000 (más IVA) por cada $100.000 que adelante el usuario.



¿A cuánto ascienden los cupos de los préstamos?



Los cupos dependerán de los ingresos, pero van desde los $50.000 hasta $500.000, para personas naturales. Para microempresas tenemos cupos desde los $500.000 hasta $10 millones.



¿Cómo es el comportamiento de la cartera vencida?



Nos ha ido muy bien. Nosotros recuperamos el 92% de la cartera a los 45 días, lo que hacemos es aplicar un débito automático y eso facilita que los pagos no sean iniciados por clientes, sino por nosotros. Asimismo, los usuarios pueden hacer sus pagos antes. Nuestros clientes pagan muy bien y son agradecidos con este tipo de alternativas.



¿Cuál es el rango de edades de las personas que adelantan?



Entre los 35 y 45 años.



¿Qué se viene para la empresa?



Entre nuestras expectativas está terminar el año con unos 80.000 adelantos mensuales. Para medianos del otro o año esperamos estar entre los 300.000 y 400.000 adelantos mensuales. Además, en 2023 esperamos iniciar operación en México y Panamá.



Johana Lorduy

PORTAFOLIO