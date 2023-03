Ecopetrol buscaría comprar la empresa venezolana Monómeros

Desde que la empresa venezolana Monómeros pasó a manos de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, la filial de Pequiven en Barranquilla ha sido objeto de polémica, esto debido a varias acusaciones de corrupción, una licencia de Control de Activos Extranjeros y el regreso de a la administración del presidente del vecino país, Nicolás Maduro, dieron línea a esta situación.



Tras varias especulaciones, se abrió la posibilidad de que Ecopetrol, principal petrolera de Colombia, compre Monómeros por un valor de 300 millones de dólares, según declaró el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, durante una rueda de negocios en la capital del departamento del Atlántico.



Para el embajador, es importante fortalecer a la empresa venezolana, pues de ella depende gran parte de la industria colombiana, al punto de afirmar que “esa empresa bien llevada puede ser más rentable que Ecopetrol”.



Ante la situación, antes de cualquier intención de compra, es necesario conocer quién asumirá la presidencia de Ecopetrol. “Lo importante es comprarla toda y si no se puede, al menos el 50 por ciento”, agregó el embajador.



No obstante, una de las preocupaciones del Gobierno es que Monómeros tiene licencia Ofac, la cual tiene como fecha de vencimiento el próximo 30 de julio. Benedetti aseguró que se pudo extender este plazo; sin embargo, añadió que esa agroindustria será dependiente de “la seguridad alimentaria del país”.



El gobierno venezolano, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales al respecto de la posible venta de Monómeros a Ecopetrol; no obstante, durante la visita del presidente Gustavo Petro a Caracas, la empresa pudo haber sido parte de la agenda del primer mandatario, junto a “la lucha conjunta contra el narcotráfico, la apertura de los consulados y la próxima cumbre de países de la región que se realizará en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca)”.



