Moody’s recortó la calificación de la cadena francesa Casino

El grupo francés de comercio minorista Casino, que en Colombia es accionista mayoritario del Éxito, sufrió ayer un segundo recorte de gran proporción de su calificación crediticia.



Esta vez, la decisión corrió por cuenta de la agencia Moody’s, que bajó la calificación de la empresa a Ba1, con lo cual quedó en un nivel que está tres escalones por debajo del grado de inversión.

Pero además, Moody’s señaló que su perspectiva es negativa, lo que hace más probable que la calificación pueda tener una nueva disminución.



De hecho, este movimiento se suma al de Standard and Poor’s, que en septiembre del año pasado tuvo una actuación similar, pues le asignó una calificación de BB (dos niveles por debajo del grado de inversión), y también con perspectiva negativa.



Desde hace varios meses, los mercados vienen haciéndole seguimiento a los altos niveles de deuda que tiene Casino, así como sus principales accionistas.



En su análisis sobre la empresa, Moody’s dijo que la compañía no ha estado en capacidad de asumir los desafíos que están limitando su calidad crediticia, en especial su estructura de capital altamente apalancada. Esto, a pesar de que ha hecho desinversiones considerables.



Cita algunas cifras sobre cómo cerró la compañía el 2018, en las que destaca que la deuda neta pasó de 8.722 millones de euros a más de 9.000 millones de euros, con lo cual el nivel de apalancamiento es 6,4 veces el Ebitda (utilidad antes de impuestos, intereses, amortizaciones), pese a que se esperaba que bajara a 6.



Además, “los flujos de caja libres generados en Francia cayeron muy por debajo de las expectativas de Moody’s, limitando la capacidad de la compañía de reducir su deuda neta pese a las desinversiones”, dijo en el informe Vincent Gusdorf, vicepresidente en la calificadora Moody’s y analista líder de Casino.



A esto, añadió que el cambio en la calificación también refleja el debilitamiento de la liquidez y el alto apalancamiento de la firma Rallye (holding propietaria de Casino), lo que “crea incertidumbres sustanciales sobre Casino y sus políticas financieras a futuro”.



No obstante, la agencia destaca que la empresa aumentó su plan de desinversiones de 1.500 millones de euros a 2.500 millones de euros, que espera se concreten entre este año y 2020.



Al conocer la decisión de Moody’s, Casino dijo que “toma nota” y en un comunicado afirmó que la calificadora no tuvo en cuenta salidas de activos ni el plan de reducir la deuda en bonos. A esto, añadió que “el cambio en la calificación no tiene impacto en la disponibilidad o en el costo de los recursos financieros del Grupo”.