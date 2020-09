Motos Bajaj avanza en planta de ensamblaje en La Tebaida

En el municipio de La Tebaida, en Quindío, Bajaj Auto Ltd. avanza en la construcción de una planta para ensamblar sus motos, de la mano del Grupo UMA que desde este mes es el nuevo distribuidor oficial.



Este proyecto está dividido en tres etapas. La primera será octubre, lo que permitirá que se inicie la comercialización para el siguiente mes. La segunda etapa está planeada para marzo y la meta es que en la última fase esa sede productiva esté en capacidad de producir entre 17.000 y 18.000 unidades. “Esperamos que esté completamente lista en el 2021”, explicó Rafael Gaviria, director general de UMA Colombia.



Bajaj presentó a comienzos de este mes a este grupo centroamericano como el nuevo distribuidor oficial autorizado para la venta de sus motocicletas, repuestos y servicio en todo el territorio colombiano.



Esta marca es considerada el cuarto mayor fabricante de motocicletas a nivel mundial y el más grande en el segmento de vehículos comerciales de tres ruedas. De hecho, a comienzos del año presentó en Barranquilla su planta para ensamblar este tipo de vehículos.



Bajaj Auto Ltd., fundada en India en 1926, tiene presencia en más de 70 países en América Latina, África, Oriente Medio y Asia, lo que convierte a la empresa en el principal referente de su categoría.



“La alianza con UMA surge como parte del plan estratégico de Bajaj para seguir creciendo y fortaleciendo su presencia en Colombia. Como consecuencia, Bajaj Auto Ltd. decidió asociarse con el Grupo UMA, con quien comparten la misma visión, sólidos valores y una cultura de servicio, además de la trayectoria de más de 50 años de operar en varios mercados a nivel mundial”, explicó Gaviria.



“Bajaj Auto Ltd. se enorgullece de sus valores de integridad, perseverancia y compromiso con la excelencia, que nos impulsan cada día a ofrecer a nuestros clientes productos innovadores, diferenciados y de alta calidad, con la última tecnología para satisfacer sus necesidades. Estamos muy contentos de trabajar con el Grupo UMA, puesto que compartimos mucho de nuestros valores y creencias, y esto traerá mucha sinergia en el servicio a los consumidores colombianos de manera insuperable”, dijo K S Grihapathy, Presidente - Negocios Internacionales, Bajaj Auto Limited.



INTERÉS EN COLOMBIA



Para Rafael Gaviria, el atractivo del mercado colombiano está en ser el tercero en mayor cantidad de motos en la región y hasta antes de la pandemia registraba crecimientos entre 12% y 13% interanual.



“Creemos también que va a tomar esos porcentajes de crecimiento al final de año. El medio que va a terminar siendo más usado en toda la región va a ser la moto y qué mejor que los clientes lo hagan con la mejor marca del mercado”, comentó el ejecutivo.

Actualmente, la participación de Bajaj Auto Ltd. en el mercado nacional está entre 22% y 24% en todos los segmentos de motocicletas.



Sin embargo, señaló en diálogo con Portafolio, en los segmentos en los que se está especializando que son vehículos de calle y motos de bajo cilindraje Bajaj puede tener una cuota de 37%. “Lo que nos proponemos es asegurar esa cuota y ofrecer nuevos modelos que nos permitan crecer en el mercado”, afirmó el empresario.



Indicó que la inversión programada que está prevista en el país para avanzar en ese objetivo es superior a los US$150 millones. Ese monto abarca la nueva planta de ensamblaje, los puntos de venta, el fortalecimiento de la marca y desarrollo del negocio en general.



A su juicio, UMA es un distribuidor que puede ofrecer un mejor servicio a los consumidores, que va a hacer una representación de la marca Bajaj de la mejor manera posible, logrando la penetración de diferentes poblaciones del territorio nacional, teniendo presencia en servicio y en la oferta de repuestos a nivel nacional también.



Como otra ventaja, destacó que “la marca es reconocida por rendimiento, por la confiabilidad y porque es una moto que aguanta el uso y el abuso y encuentra modelos para cada segmento del mercado y en el caso de los vehículos comerciales son líderes por la economía, los repuestos son de fácil acceso y el mantenimiento es económico”.

En ese sentido, el director general de UMA Colombia anunció una estrategia comercial profunda para fortalecer su presencia en el mercado nacional.



LAS NOVEDADES



Contará con centros de atención al cliente ubicados en puntos estratégicos, donde los colombianos encontrarán las nuevas motocicletas Bajaj, repuestos y soporte posventa, en un ambiente de atención personalizada. Esto, le permitirá promover y dar mayor visibilidad a sus marcas Pulsar, Boxer, Dominar y Discover, dentro de una política de innovación permanente en sus líneas de productos de dos y tres ruedas.



De hecho, está previsto que Bajaj Auto Ltd., junto con el Grupo UMA, presenten productos bajo las normas ambientales de emisiones Euro 3, como la nueva Dominar, ideal para los usuarios que les gusta salir de paseo el fin de semana.



También estarán, las nuevas Pulsar, identificadas como las motocicletas más poderosas en su segmento.



Asimismo, está en los planes que Bajaj traerá el modelo que ha sido número uno en ventas de Colombia, la nueva Boxer CT100 .



La compañía tiene el centro de investigación y desarrollo más grandes de la India, el cual se especializa en ingeniería frugal, por lo que tiene la capacidad de desarrollar productos con tecnología de clase mundial para los mercados.



“Esta inmejorable propuesta de valor convierte a Bajaj en el líder, no solo en la mayoría de los países donde está presente, sino también en todos los segmentos de clientes en Colombia”, explicó UMA.



LA EXPANSIÓN EN EL PAÍS



La presencia del Grupo UMA en Colombia empezó a comienzos del año en Barranquilla. Lo hizo también con el fabricante Bajaj con una planta para ensamblar vehículos de tres ruedas.



UMA es líder en Centroamérica con una cuota de 64% en este tipo de vehículos. Tiene unos 2.000 puntos de venta en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.



Torito y Máxima Cargo son los dos productos de Bajaj ensamblados en la planta instalada en la capital del Atlántico, presentados como una alternativa para el transporte urbano regulado, seguro y económico, ya que su accesibilidad en el terreno permite cubrir la última milla, solucionando así los problemas de movilidad en distintas zonas el país.