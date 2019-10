‘Muchas propiedades no están preparadas para hacer Airbnb’

Los propietarios de casas, apartamentos, y, ahora, edificios completos, con amenidades similares a las de un hotel, ofrecen el servicio de hospedaje en las principales ciudades del mundo, todo a través de plataformas tecnológicas.



El proyecto de Korn Arquitectos, firma que promueve el ‘coliving’ (compartir el hogar) en Colombia, consiste en la venta de apartamentos para que el comprador, si así lo quiere, pueda arrendar el inmueble por cortas estadías a través de Airbnb.



(Nuevo edificio en Bogotá se arrendará bajo la modalidad de Airbnb).



Los directivos de la compañía, que actualmente desarrolla proyectos en Bogotá y Medellín, aseguran que falta control, algunas normas por crear y, sobre todo, hacer cumplir las ya existentes, pues la necesidad de proteger al consumidor y, en su caso, de hacer Airbnb bien hecho, debe ser prioridad a raíz del crecimiento.



La plataforma que superó los 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2019 y que planea salir a cotizar en la bolsa a partir de 2020 es hoy, una opción para el turista, una oportunidad para el propietario y su regulación, un reto para los Gobiernos.



En 2018, solo en Colombia llegaron más de 1.000.000 de viajeros a través de Airbnb y se calcula que 45.000 hogares ofrecen este servicio en el país.



Precisamente, ante el incremento del número de viviendas inscritas, a esta y a otras plataformas similares, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recientemente anunció la implementación de una metodología para la inspección y vigilancia que permitirá luchar contra la informalidad en este sector.



Iaron Korn, director financiero de Korn Arquitectos, explica que el problema no es hacer Airbnb sino que muchas propiedades no estaban preparadas para hacerlo, “hay muy pocos inmuebles legales que, aún sin cumplir con lo mínimo, prestan el servicio en nuestro país. Lo que la regulación exige es que si son propiedades que se ubican en edificios, el reglamento de propiedad horizontal debe contener esa permisión. A edificios construidos hace 30 o, incluso, hace 5 años, jamás se les ocurrió incluir esa cláusula, y si no está permitido expresamente, no se puede”.



(Un edificio que da la opción de rentar con Airbnb en Bogotá).



En su modelo recalca no hay ningún tipo de ataduras con el comprador, se permite y se dan las bases jurídicas para que arrienden por la plataforma, pero si quieren no hacerlo y arrendar por años, o si el inversor lo compró fue para vivir ahí, o todas las anteriores, es posible.



LO NECESARIO PARA PODER OPERAR



Para que una persona pueda sacarle provecho a plataformas como Airbnb debe contar con el Registro Nacional de Turismo y con el permiso expreso en el reglamento de propiedad horizontal, es decir, contar con la autorización de sus vecinos y con la del Ministerio.



“Por un lado, no puedo hacer un edificio para arrendar si mis vecinos no me lo permiten, no puedo atacar la tranquilidad de una persona que duerme en un apartamento y, por el otro, se busca es protección al consumidor, que el Gobierno sepa qué es lo que está pasando en esas unidades, quién es el que está arrendando y quién está llegando, para que no se convierta en un dolor de cabeza para ninguna de las partes” agrega Korn.



La tendencia del ‘coliving’ crece, la inclinación mundial por la compra de viviendas pequeñas aumenta y el uso de plataformas como Airbnb no para, es por eso que el gobierno ha empezado a controlar, regularizar estas nuevas tecnologías, y si es el caso, sancionar a quienes no la usan correctamente.



Hasta la fecha la SIC ha recibido 23 denuncias a prestadores de servicios de viviendas turísticas que presuntamente no cumplen con los requisitos que la ley exige.