‘Muchos de los usuarios no quieren que la EPS se acabe’

Luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del traslado en seis meses de los afiliados de la EPS Medimás, Elemir Pinto, gerente de auditoría de Medimás, explicó cómo esta decisión afecta el plan de habilitación y de reorganización institucional.



“Esta EPS solo tiene 21 mese de operación, llegó al sector a contribuir a la solución de una crisis delicada derivada de las dificultades de la liquidada Caprecom, la EPS que está en liquidación Saludcoop, y las deudas que dejo vigentes Cafesalud con la red de prestadores de salud, cercanas a los 2 billones de pesos, llegamos para hacer dinámico el sector”, señaló el gerente de auditoría de Medimás.



Según Pinto, la EPS recibió cerca de 2 millones 220 mil solicitudes de servicios que no fueron prestadas por el anterior asegurador y que tuvieron que asumir durante los años 2017 y 2018.



“Eso se hizo con recursos de la UPC que correspondían a los afiliados de Medimás, los servicios los cuantificamos en cerca de 320.000 millones de pesos y se ha hecho la reclamación a Cafesalud y está en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Si esos recursos fueran reconocidos, Medimás estaría cumpliendo los indicadores de habilitación financiera previstos en el plan de reorganización institucional, señalados en la resolución 2426 del año 2017”, argumentó.



Para Pinto, la decisión del Tribunal se suma a las noticias negativas que ha tenido que enfrentar la EPS.



“A pesar de todo esto, Medimás ha garantizado la prestación de los servicios en los 518 municipios en los que hace presencia en régimen contributivo y en los 125 en el subsidiado con las dificultades propias de una EPS y del sector, hoy tenemos una cobertura de aseguramiento del 100% en Colombia y hay municipios en los que no hay forma de atender sino con un traslado o con importación de medicamentos”, aseguró.



De acuerdo con Pinto, son los mismos usuarios lo que no quieren que se acabe la EPS. “Desde el martes en la mañana, y a pesar de todas las noticias negativas, a veces de manera injusta, una población importante de usuarios han manifestado que no quieren que la EPS se acabe, los que no ha querido permanecer se han ido y están en su derecho, pero son más los que quieren quedarse”, señaló.



En los más de 20 meses la EPS tiene cerca de 4 millones de afiliados en todo el territorio nacional.



“De las cosas más importantes de trabajar en el sector está el salvar vidas y la tranquilidad que les queremos transmitir a nuestros usuarios es que independícenteme del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, nosotros vamos a seguir garantizando la prestación del servicio a través de nuestra red, representada en 1.700 contratos”, afirmó.



La EPS aún no se ha notificado de la decisión del Tribunal y planea ejercer su efectivo derecho a la defensa, e interpondrá los recursos que la ley le confiere.



“En 21 meses hemos mejorado nuestros índices de atención y si bien hay dificultades propias por las mismas debilidades del sistema, seguimos garantizando el aseguramiento a los colombianos. En el debido proceso estaremos esperando, primero, la notificación, y luego acudir a las instancias que correspondan”, señaló.



En el marco del plan de reorganización institucional, solo hasta el año 2021 Medimás empezaría a dar utilidades.



“En los primeros cuatro años de operación de la EPS, desde 2017 hasta el año 2020, se tenían previstas en las proyecciones financieras las pérdidas equivalentes a los 933.000 millones de pesos, las pérdidas a diciembre de 2018 están en ese marco y sin embargo la EPS tuvo que asegurar la prestación de los afiliados represados del anterior, por orden del mismo Tibunal, y eso se cuantificó en 320.000 millones de pesos”, indició Pinto.



El auditor afirmó que incluso la Contraloría General de la República en fallo de 2017 considera que no se debieron tomar esos recursos de la UPC para esos derivados de la represa del anterior asegurador, “sin embargo si se reconocieran, cumpliríamos con creces esa proyecciones que nos establecimos y que fue lo que llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a autorizar el traslado de los usuarios que tenía Cafesalud”.



En el plan, y a pesar de tener la restricción para afiliar a nuevos usuarios, Pinto agregó que los resultados financieros obtenidos están en las proyecciones que sirvieron para la autorización de la operación de Medimás en 2017.



“Medimás ha vivido noticias parecidas y hemos garantizado el servicio y hemos mejorado; seguiremos con la atención”, dijo.



LA GESTIÓN EN ESTOS MESES



e acuerdo con las cifras de la EPS, desde que entró en funcionamiento ha cancelado $4,3 billones en toda la red de operadores en el régimen contributivo (1.937 IPS) y $1,3 billones para el subsidiado (2.060 IPS).



En total han sido $5,6 billones pagados a clínicas y hospitales para garantizar la prestación de los servicios.



En el caso de la cobertura de vacunas, durante el año se han efectuado 10.032 para el régimen contributivo y 5.773 para el subsidiado.



Para el tratamiento en Citologías Cerviuterinas a mujeres entre los 21 y 69 años, ha alcanzado un 98% para ambos regímenes de afiliación.



En pacientes hipertensos, la cifra en 2019 alcanza un 69% para el régimen contributivo y un 76% para el subsidiado. La meta en el país es del 60% y en promedio el país llega al 60.86%.