Mujeres transformando realidades: 16 líderes cuentan cómo lograrlo

Uniandinos y Portafolio lideran el foro "Lecciones Empresariales 2023", en el que 16 mujeres líderes cuentan cómo han logrado una transformación empresarial en las compañías en las que están. Teniendo como base que siguen muchas cosas por mejorar.



¿Qué se está haciendo para cerrar la brecha de género en materia laboral?

Durante el primer panel, en el que se conversó sobre los retos en cuanto a empleabilidad, participaron Paula Moreno, líder en la estrategia de género de la Unidad de Servicio Público de Empleo; Michelle McGrath, líder de Elempleo.com; Catalina Páez, directora de PPC y Carolina Sandoval, directora técnica de Globant.



Uno de los puntos clave son las estrategias para cerrar esas brechas: dentro de esas, Paula Moreno mencionó la creación de una guía, en la que están los beneficios tributarios por contratar a mujeres, se impulsa a derribar mitos en cuanto a contratación de mujeres.



Además, McGrath agregó que sigue presentándose una gran inequidad en los salarios que tienen las mujeres. Por ejemplo, en cargos gerenciales las mujeres están ganando $2 millones menos que los hombres.



Sandoval, que está en el en el sector tecnológico, también hizo mención de esas brechas que son visibles. A lo que agregó que son brechas que se observan desde los regalos que se les da a los niños en la infancia. Por lo anterior, mencionó que para cerrar esas brechas, había que empezar desde la infancia.



En KPMG, Catalina Páez agrega que el porcentaje de mujeres es mayor, pero aún así en los cargos directivos se siguen viendo las brechas salariales en cargos directivos.



El Empleo quiere que las ofertas laborales para mujeres dejen de ser un aspecto "inclusivo" y se convierta en un aspecto normal para las empresas, señaló Michelle McGrath, líder de contenidos empleo.com.



-"Yo ya no quiero ascender más, porque mi prioridad son mis hijos", citó Michelle para hacer visible esa brecha. Según las cifras de la compañía de la que hace parte, en la Costa Caribe la brecha es del 13%, mientras que en Medellín es de 3,5%.



En cuanto a sectores, el área financiera es la que más brechas presenta, por el contrario, sectores como jurídica no tiene una brecha tan alta.



En cuanto a cifras, ¿cómo se ven las brechas?

María Paulina del Castillo, directora de asuntos corporativos y socia de Aequeales, presentó los últimos resultados del Ranking Par 2022. En el que se evidenció cómo están las compañías que se miden en cuanto a políticas en equidad de género y diversidad.



Adicionalmente, hizo referencia a uno de los hallazgos de este año, en el que se evidencia que hay empresas tomando medidas para lograr entornos seguros, pero muchas solo lo están haciendo de manera superficial.



Es decir, hay políticas, pero suelen tener sesgos como: triple jornada laboral por las labores del cuidado.



Según Aequaeles, el 69% de las 710 empresas de América Latina evaluadas tienen promoción de comunicación en equidad de género y diversidad, el 57% tiene programas de responsabilidad empresarial, el 32% diseña productos que cierran brechas de género y el 27% tiene criterios de equidad.

Comunidades de emprendedores

El segundo panel estuvo motivado por la participación femenina en los emprendimientos. Allí participaron Natalia Vargas, de Endeavor Colombia; Juliana Carmona, de Fintech; Tatiana León, de Connect Bogotá y Lina Morales, de la asociación Healthtech Colombia.



Ellas, mujeres líderes, hablaron sobre la inclusión de género y la importancia de hacer visible a las mujeres en sus entornos, así como volverse gestoras de programas y avanzar en cuanto a la formación académica, porque desde allí surgen muchas de las desigualdades.



En cuanto a las apuestas para emprender están: saberse rodear, tener un equipo fuerte y que le aporte al camino; pensar en las necesidades de los usuarios y tener una comunidad fuerte.



Durante el evento, se abrió un espacio en el que se presentaron emprendimientos liderados por mujeres, tales como: Konempleo, Bloom Colombia y TowerTech, que contaron sus experiencias como negocios en crecimiento.

El cambio liderado por mujeres: responsabilidad social

El último espacio del foro, en el que estaban Mónica Fonseca, actriz y vocera del El Cambio es Posible y embajadora de Naciones Unidas; Luz Adriana Neira, de la fundación Doctora Clown y María Alejandra Neira, de la corporación Matamoros.



Ellas hablaron de cómo lograr que el cambio sea posible. Empezaron hablando de la importancia de empezar a reeducar a la población, porque es allí donde se empieza ese cambio.



Mónica Fonseca agregó que también hace falta voluntad, porque recursos sí hay.



Un punto clave que mencionaron son los "Mujerismos", en el que se hace referencia a la inclusión de las mujeres en los distintos entornos.



