La millonaria multa que pagará Apple por vender celulares sin cargador

Un juez brasileño impuso una multa de 100 millones de reales (unos 19,2 millones de dólares) a la multinacional Apple por vender sus modelos iPhone sin cargador, y ordenó que todos los teléfonos móviles ofrecidos por la empresa en adelante en Brasil incluyan el adaptador eléctrico.

La decisión fue del juez 18 civil de la ciudad de Sao Paulo, Caramuru Afonso Francisco, en respuesta a una demanda presentada por la Asociación Brasileña de Consumidores y Contribuyentes, según la sentencia publicada por el Tribunal Regional de Justicia de Sao Paulo.



De acuerdo con el juez, además de pagar la multa para resarcir los daños sociales provocados por la práctica condenada, la empresa tendrá que entregarle a los consumidores que compren cualquier modelo de iPhone adaptadores de energía del tipo USB-C con el voltaje necesario para garantizar el buen desempeño y la velocidad de recarga prometida por la empresa.



Apple informó mediante su asesoría de prensa que presentará un recurso ante tribunal superior contra la decisión del juez de primera instancia y que su decisión de no incluir los cargadores junto con el aparato busca atender sus compromisos ambientales, destinados a reducir la basura electrónica y los residuos perjudiciales.



"Es evidente que, bajo la justificativa de "iniciativa verde", (la demandada) obliga al consumidor a adquirir por separado los adaptadores eléctricos que antes eran ofrecidos junto con el producto", justificó el juez en su decisión ante los alegatos de Apple.



El magistrado agregó que la empresa actúa de mala fe al usar la defensa del medioambiente como justificativa para no incluir los cargadores y poder venderlos por separado. "Se trata por lo tanto de nítida práctica abusiva y de violación al Código de Defensa del Consumidor", según la sentencia. La multa se suma a otra de 12 millones de reales (2,3 millones de dólares) que el propio Ministerio de Justicia de Brasil le impuso a Apple por el mismo motivo en septiembre pasado.



En una decisión del órgano de defensa del consumidor del Ministerio contra la que la multinacional presentó un recurso, el Gobierno prohibió a Apple seguir vendiendo los dispositivos sin el respectivo cargador. Apple era investigada desde diciembre del año pasado en Brasil por la "venta de producto incompleto (...), discriminación contra el consumidor y transferencia de responsabilidad a terceros" por ofrecer sus teléfonos móviles sin el adaptador eléctrico.

