Multinacional de retail lanza propuesta de venta de productos pequeños

Ante el panorama económico del 2023, los consumidores están modificando sus hábitos de compra para enfrentarse a un año lleno de incertidumbre. Según datos del Dane, la compra de productos pequeños en octubre de 2022 aumentó 1.9% con respecto al mismo mes del año anterior. Es por eso que la confianza del consumidor ha caído con respecto a los registros de los meses anteriores: ahora son un poco más cautelosos en los gastos del mes.



Según Nielsen, consultora experta en temas de consumo, la compra de productos pequeños ha crecido en los últimos meses, marcando un fuerte incremento en la sección de abarrotes donde se incluyen aceites, cereales, agua, helados, infusiones, entre otros.

En medio de esta coyuntura, Makro Colombia lanzó su micro volante, con el que quiere mostrarle a los consumidores que también tiene venta de grandes marcas en tamaños pequeños, que desde hace años están disponibles en sus 22 tiendas a nivel nacional.

Con este micro volante, Makro avanza en su objetivo de consolidarse como una de las empresas líder del retail en Colombia, el cual no solo busca seguir ganando terreno en las ventas al por mayor, si no que ahora busca continuar ganando en el mercado por unidad y con tamaños pequeños, perfecto para las familias grandes o pequeñas que no quieren gastar de más durante el 2023.

De esta manera, todos los tipos de compradores encuentran en Makro alternativas reales de compra, a precios competitivos y desde una unidad hasta al por mayor, ya sea por productos grandes para ahorrar en la cantidad o en tamaños pequeños.

“Desde hace un tiempo Makro dejó de ser un lugar solo para mayoristas. Ahora todos pueden comprar la cantidad que deseen, sin membrecía. Este año, con las proyecciones del mercado, tendremos ofertas especiales para proteger el bolsillo de nuestros clientes”, aseguró Nicolas Tobón, CEO de Makro.

Estas compras de productos pequeños no solo se pueden hacer a través de las 22 tiendas que tiene Makro a nivel nacional, también se pueden adquirir de manera online a través de la página web o mediante alguna de las alianzas que tiene la compañía con CornerShop y Rappi.

Con esta oferta omnicanal y de portafolio de productos de alta calidad, Makro seguirá siendo durante el 2023 el aliado estratégico de los colombianos para que todos se vuelvan dueños del ahorro y disfruten de las 1001 formas de ahorrar.