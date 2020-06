Multinacional Sika proyecta su quinta planta en el país

Sika, con más de 60 años en el mercado colombiano, trabaja en una quinta planta en Colombia. Así lo anuncia el ingeniero, Gustavo Arroyave, gerente general de la empresa en el país.



¿Cómo está la empresa en el mercado?



Sika es una empresa que se dedica a producir químicos para la construcción. Es de origen de origen suizo fundada hace 110 años y tenemos más de 60 años en el mercado local. Trabajamos por grupos de tecnologías. Menciono por ejemplo, impermeabilizaciones, aditivos para el concreto, reforzamiento estructural y acabado interior.



¿Cuál es el mapa de clientes?



Primero estarían los relacionados con infraestructura que son muy importantes. Están los productores de concreto y las constructoras. Igualmente, tenemos una red de distribución que nos soporta para colocar productos a esas constructoras y al cliente final.



¿Cómo han vivido la coyuntura?



En marzo fue muy inesperado el cierre y nos afectó porque no hubo ingresos. Pero desde mayo empezamos a sentir paulatinamente la dinámica del sector, aunque no como enero y febrero.



Esa gradualidad se dio porque, tanto nosotros como los clientes, empezamos a adoptar los protocolos. Fue un comienzo moderado pero apropiado para el reinicio. En junio la a situación va mejorando, y esperemos que en julio siga así la actividad constructora.



Si lo analizamos por sectores, infraestructura ha estado siempre activo porque el Gobierno Nacional reabrió desde el 14 de abril. En industrias esenciales como salud, bebidas y alimentos se notó bastante actividad porque no frenaron.



Otras industrias están muy limitadas y no tienen necesidades ahora de hacer cambios en infraestructura física. La red de distribución reporta buen movimiento porque atiende a las constructoras, con diferencias por ciudad. Por su parte, las ferreterías retoman según las aprobaciones de sus protocolos por municipios parte de las municipalidades, pero ha sido un proceso que toma su tiempo.



¿Cuál es la perspectiva para el resto del año?



Las visiones de mediano y corto plazo son muy inciertas todavía. Esperamos un segundo semestre con una franca mejoría y creo que las políticas adoptadas han sido positivas y la educación a la ciudadanía ha sido la apropiada.



Si la sociedad responde, no solo la actividad constructora sino toda la actividad industrial del país se va a reactivar y el segundo semestre va a ser mejor que el primero y eso es lo que esperamos. El 2021 todavía es una incertidumbre, pero creemos que puede ser bueno. Los subsidios para vivienda van en la dirección correcta.



¿Es posible crecer?



Ese es nuestro objetivo, un resultado mayor o por lo menos igual que el segundo semestre del año pasado, pero no deja de ser un reto bajo las actuales circunstancias.



¿Qué opina sobre la invitación de la Andi a comprar colombiano?



Tenemos en el país cuatro fábricas y estamos en el proceso de invertir en la construcción de una quinta, incluso bajo las circunstancias actuales. Tenemos 500 empleados o sea 500 familias colombianas, entre ellas la mía, que viven de esto.



La verdad es que el beneficio social de que comprar nuestros productos se queda en Colombia, nosotros construimos tejido social: pagamos impuestos, generamos empleo. La compañía está en el país y no porque hay una pandemia va a dejar de estar acá. Estamos muy comprometidos y estamos haciendo inversiones locales.



¿Cómo será la planta y cual es la inversión?



Todavía estamos concluyendo la adquisición del lote, tenemos 10 líneas de producción en la compañía posibles y la nueva planta es para cuatro líneas. Luego haremos las inversiones para tenerla en funcionamiento. Las otras cuatro están en Duitama, Barranquilla (fue la última y hace poco tuvo una inversión adicional), en Rionegro y Tocancipá. No está el monto de la inversión todavía.



¿Cuál es la importancia de los premios Sika que entregaron hace poco?



Es algo muy importante en el marco del desarrollo humano en Colombia. Tenemos un par de pilares. Uno, es el trabajo de Colciencias para desarrollar proyectos que benefician a la compañía, a la sociedad y a quienes los hacen. Además, estos premios son una invitación a los estudiantes a acercarse a la industria.



El primer concurso fue en el 2012, los retos han aumentado y la respuesta desde el punto de vista profesional ha sido excelente. Estudiantes de Cartagena, Cúcuta y Barranquilla resultaron ganadores en esta edición.