‘Muy hace su apuesta por la experiencia sin contacto’

La cadena de restaurantes de comida casera Muy, hizo la apertura de su primer punto 3.0, sin contacto humano en Bogotá.



(Muy recibe recursos de un fondo mexicano).

La idea de estos puntos automatizados es que el cliente autogestione su pedido por medio de pantallas, lo cancele y reciba en un casillero sin tener ningún contacto humano. José Guillermo Calderón, CEO de la empresa, explicó qué esperan de esa apuesta a futuro y cómo, a pesar del coronavirus, continuará con la apertura de tiendas.



¿Este modelo de restaurante ya estaba previsto o lo aceleró la pandemia?



Nosotros venimos en un proceso de mejorar la experiencia en el punto de venta, además de usar la tecnología como un agente de cambio en el sector.



(Muy, la cadena de restaurantes de comida casera).



En el 2018, iniciamos con la tienda que denominamos 1.0 y con ella probamos si las personas querían tener acceso a esa comida buena y económica y darle una disrupción a ese mercado atomizado de los almuerzos entre semana.



Los cambios en las mesas compartidas, en los desechables, el no tener meseros nos permitió tener un modelo de 500 platos a la hora y empezamos a escalar.



La tienda 2.0 mostró cambios en la tecnología, si bien ya la teníamos implementada, no esta de cara al usuario y empezamos a tenerla en las distintas versiones. Primero, está el pedido en los módulos o por la aplicación, hacerlo para llevar o con domicilios, el anuncio en las pantallas, encuestas y empezamos a personalizarlo, a reducir ese contacto humano y vemos como tiene una mejor acogida.



La versión 3.0 estaba siendo planeada desde septiembre pasados y que pensamos sería en marzo, pero por la cuarentena y restricciones pudimos hacerlo al final de julio.



¿Qué trae esa versión 3.0?



Lo que buscamos es seguir con el desarrollo de la tecnología como cambio en el sector y acá tenemos el pedido automático en las pantallas o la app y ahora también el pago por medio de tarjetas e hicimos una alianza para también recoger el efectivo.



De igual forma construimos un soporte que le avisa al usuario cuándo y dónde está su comida lista, además de hacer la entrega en casilleros y así podemos entregar varios pedidos al mismo tiempo en el celular y en la pantalla como si fuera un aeropuerto y esa es nuestra novedad, a la que se le sumarán otras que serán lanzadas y mejoradas sobre esta.



¿Cuántas aperturas de este modelo planean?



Nuestra meta era terminar el 2020 con 150 puntos de venta, en marzo paramos el plan de expansión, entendiendo un momento de mucha incertidumbre.



Retomamos y estamos abriendo varios lugares que nos permitan hacer las entregas y domicilios que se están demandando.



Vamos a abrir pronto una nueva tienda en Suba, otra en el Restrepo, cinco o seis más, en este semestre en Ciudad de México y así vamos a terminar con cerca de 60 o 70 tiendas en los países que estamos, dependiendo de cómo evolucionen las cuarentenas y el virus y cerrar así el año.



Lo que cambia es que a diferencia de buscar ese tráfico en calle que buscamos antes, ahora lo que queremos es ampliar la cobertura de los domicilios que ahora representan el 70% de las ventas.



En medio de todo hemos sido muy afortunados por la afectación que ha tenido el sector, en empleos y marcas, nosotros estamos vendiendo 70% más de lo que vendíamos al iniciar la cuarentena y nos hemos acoplado muy bien y llegaremos a más de los usuarios que llevaban la comida de casa a la oficina.



Por ahora el plan es esperar, entender cómo afecta el flujo de los usuarios, la perspectiva y alcancen nuestro estándar. Todas nuestra tiendas deberían migrar a este formato 3.0.



¿Cuánto tiempo les tomaría hacer esa transformación?



Eso es prácticamente muy sencillo, lo difícil es saber cuándo tienes un producto que sea lo mejor para el usuario ya que eso solo te lo pueden decir ellos, estamos trabajando en las mejoras, porque, por ejemplo, no pudimos lanzar una tecnología de reconocimiento facial por los tapabocas.



También tenemos una nueva versión de los casilleros, que sea más conveniente, que tenga un espacio optimo y al tener la aprobación de los usuarios seguiremos avanzando.



En temas de inversión, ¿cuánto varía una tienda 2.0 a una 3.0?



La diferencia en capex puede estar en un 20% o 30% entre una y la otra. Igual estamos trabajando en cómo entender la masificación y cuál sería la mejor manera para Colombia y México en esto.



Estamos invirtiendo en investigación y desarrollo y somos los que más lo hace en Latinoamérica, este año fueron cerca 2,5 millones de dólares



¿Cuáles son los otros planes de Muy para el año?



Estamos haciendo muchas cosas, por ahora estamos enfocados en el lanzamiento de Brasil, llegaremos allá en la segunda quincena de septiembre y ya está el equipo para iniciar.

