Ya es un hecho: nace Enel Bogotá, empresa del GEB y de Enel Américas

Enel Bogotá, así se llamará la nueva empresa del Grupo Energía Bogotá (GEB) y Enel Américas, con cuyo sello se desarrollarán de manera integrada las operaciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Este es un paso más en la evolución de la relación entre los conglomerados bogotano e italiano que llevaría al Grupo a tener una participación accionaria del 42,5%, similar a la que se tiene hoy en Emgesa y Codensa en términos de acciones con derecho a voto, en una empresa más grande, de mayor valor, más verde y más estable, con un valor patrimonial adicional de aproximadamente $5,5 billones en activos de energías renovables.



Además, el grupo capitalino afirma que, con esta operación no se afectará en ningún sentido, ni tendrá relación con la actual participación del Distrito, como accionista mayoritario del GEB, que continúa siendo del 65,7%.



Bajo la nueva empresa se desarrollarían no solo las operaciones en el territorio nacional, sino también en la región donde ambas empresas tienen presencia, y es producto del nuevo acuerdo marco de inversión que suscribieron ambos conglomerados recientemente para el desarrollo de proyectos de forma conjunta y a largo plazo.



Así, no solo desaparecerían las marcas Enel-Codensa, Enel-Emgesa y Enel Green Power, para darle paso a esta nueva marca, sino que además ejecutarían de manera sincronizada, como una sola compañía, las citadas operaciones en el mercado eléctrico local y/o regional.



“La redefinición de las inversiones en Emgesa y Codensa considera un proceso de reorganización societaria cuyos términos serán decididos y aprobados por los órganos corporativos de las mismas, e informados al mercado en su oportunidad”, señalaron voceros del GEB en su momento.



Además, en la creación de esta nueva compañía de “talla internacional”, a través de la absorción, por parte de Emgesa, de Codensa, Enel Green Power y Essa Chile, se incluyen también los activos de Enel en Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Esta empresa se convertiría en pilar estratégico para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de ciudades inteligentes, movilidad sostenible y transformación energética.



