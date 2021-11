Nace primer sindicato de empresarios

El Ministerio de Trabajo entregará hoy en Pereira el certificado que le da vida jurídica al Sindicato de Empresarios por Colombia, Siempre Colombia, que reúne a más de 500 directivos de varias zonas del país.



Juan Nicolás Gaviria Bermúdez, presidente del Sindicato, explica el origen y la filosofía de la nueva organización empresarial. Dice que en abril, en el marco del paro nacional, ante el escenario de incertidumbre, un grupo de empresarios convocó a una reunión por redes sociales y allí se expuso la necesidad de aportar a mejorar la situación.





De ahí surgieron comités y la propuesta de conformar un sindicato empresarial que permite la legislación colombiana y que opera en países como México.



Argumenta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Acuerdo 87 habla que los sindicatos pueden existir desde los empleados o desde los empresarios pero en Colombia la figura no había sido usada por el sector privado.



“Este es un emprendimiento social, uno más de los que han surgido en medio del estallido social. Decidimos crear estructuras que nos permitan solventar la protección de nuestra democracia, de nuestras libertades económicas y civiles, y trabajar por la dignidad de nuestro país y de nuestros ciudadanos”, explicó.



A diferencia de los gremios que procuran la defensa de los afiliados, Siempre Colombia trabajará por todos los empresarios.



En todo caso, Gaviria reconoce que no faltan voces de empresarios - especialmente pequeños y medianos - que han manifestado que no se sienten representados por los gremios.



El Sindicato de Empresarios quiere participar en todos los espacios de gobernanza y espera que eso se alcance con el tiempo.



“No haremos proselitismo político ni estaremos inscritos a ningún partido, pero sí tenemos un espíritu político desde la gobernanza. Queremos hacer parte de la toma de decisiones, estar en las discusiones de negociación del salario mínimo y, porqué no, representar a los empresarios ante la OIT. También trabajar en las regiones”, asegura.