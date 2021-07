Nairo Quintana abre su primera tienda en Bogotá

“Este es un proyecto no solo mío, sino de mi familia”, declaró el ciclista Nairo Quintana.

El ciclista Nairo Quintana terminó su papel en los Juegos Olímpicos en Tokio y regresó a Bogotá para presentar su primera tienda física de artículos deportivos.



(Lea: Egan Bernal, en el top 10 de los ciclistas mejor pagados del mundo)



La Tienda Nairo, como se llama, está en el Centro Comercial Paseo Villa del Río en la Autopista Sur de Bogotá. En 400 metros cuadrados de área, sus seguidores encuentran prendas para la práctica del ciclismo, prendas urbanas, accesorios, repuestos y servicio técnico para las bicicletas.



(Lea: Ineos y algunas marcas que están detrás del campeón Egan)

Este local se integra a una terraza de cerca de 14.000 mts2 que tiene el centro comercial, dedicados al entretenimiento y al deporte.



(Además: Egan Bernal, una cara amable en el imperio de un polémico empresario)



El ciclista colombiano se mostró satisfecho por ver materializado su proyecto.

“Esta es una iniciativa no solo mía, sino de mi familia. Desde hace años hemos venido preparándonos para cuando ya no esté montando en bicicleta competitivamente”, explicó.



Agregó que una de sus grandes motivaciones son los niños. “Ellos son el futuro de este país y debemos contribuir a inculcarles valores y a que amen el deporte. Este espacio es para ellos y sus familias”.



“Quiero que el ciclismo sea para todos y poder ofrecer productos y servicios de una gran calidad y para todos los presupuestos. Mi sueño siempre ha sido poder estar cerca de la gente y con esta, mi primera tienda física, lo estoy convirtiendo en realidad”, agregó.



Igualmente, destacó que el centro comercial esta en una zona popular. “Estaremos con gente del sur de Bogotá, así que será una alegría estar cerca de ellos y que nos visiten”, dijo.



Con esta tienda, el deportista que actualmente corre con Arkéa, amplía su faceta de empresario, la cual parte de su tienda virtual y de la organización de Gran Fondo, evento deportivo, de tipo recreativo, que organiza cada año en Boyacá.



No descarta la apertura de tiendas en otras ciudades del país, pero explicó que es un tema que está en estudio.



Las prendas para hombres, mujeres y niños son fabricadas en Colombia y, se consideran con sentido, ya que con ellas se quieren contar historias. Es el caso de la colección Récord, que destaca sus hazañas en las más importantes carreteras del mundo.