'Startup' local crea refrigeración pasiva sostenible

Reconocida internacionalmente con varios galardones y con demanda de productos por diferentes multinacionales se abre paso en el mercado Nanofreeze.



Con nanotecnología esta compañía colombiana extiende los tiempos pasivos de refrigeración hasta en 84 horas con sus pilas, lo que ha sido ideal para el transporte de medicamentos a zonas apartadas y le ha servido a la industria para garantizar que sus productos de exportación no sufran picos de calor en los transbordos o en otros destinos antes de ser entregados como le ha ocurrido a embarques de flores, cuando llegan en pleno verano a destinos en el exterior y son dejados en zonas expuestas a la temperatura ambiente.



Isabel Pulido, gerente de Nanofreeze y socia fundadora, explica que su compañía entrega producto terminado, es decir el contenedor y las pilas y lo hacen con neveras pequeñas desde 8 litros hasta 127 litros. La experta aclara que su trabajo es refrigeración no congelan.



En su portafolio de productos están capas frías, neveras plegables, paquetes fríos, paneles, transformación de vehículos y bodegas de almacenamiento y otras soluciones del segmento.



Pulido agrega que en el caso de las empresas de salud, las cajas y las pilas son usadas una sola vez por efectos de salubridad, pero las empresas que las usan para conservar la cadena de frío, que hacen uso adecuado de ellas, las utilizan todo el tiempo y simplemente van realizando pedidos por reemplazo o ampliación de despachos, pues se pueden seguir usando sin que se deterioren si les dan un uso adecuado.



Al tratarse de productos de nanotecnología, cuyo ingrediente básico es agua, una vez culminan su ciclo de vida pueden ser usadas como abono para cultivos o terrenos, agrega la gerente.



En la actualidad la compañía trabaja en la investigación, el diseño y el desarrollo de un compuesto que permita refrigerar hasta 200 horas de forma pasiva e incluso congelar si es del caso.



Pero estos procesos requieren recursos de investigación del rango de entre 5 y 10 millones de dólares, razón por la cual la startup se encuentra en el análisis de la mejor opción y los mejores partners para adelantar el proyecto.



Pero mientras esto ocurre, abastece con sus productos a la EPS Compensar, a la multinacional ABInBev y recibió el Blue Knight Quicfire challenge by Barda and Jhonson & Jhonson y es una de las startup de 100+ Acelerator.



CÉSAR GIRALDO

cesgir@portafolio.co

Subeditor de Portafolio