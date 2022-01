HP pone en operación nuevo Centro de Tecnología en Tumaco

HP Inc. anunció oficialmente la apertura del Centro Tecnológico HP Imbilí Carretera (Tumaco), una sede de apoyo académico que busca mejorar la calidad de vida de la población que vive en la zona y facilitar la formación de niños, jóvenes, emprendedores y pequeños empresarios de este lugar.

“En HP Inc. decidimos abrir las puertas de este centro de innovación en Imbilí con la meta de disminuir la brecha digital y que la población desarrolle conocimientos que no solo le aporten a su vida laboral, sino también en comunidad a la hora de llevar a cabo sus actividades de sostenimiento económico. Con este proyecto esperamos beneficiar, en el transcurso de dieciocho meses, alrededor de 150 emprendimientos y más 400 personas de todas las edades para que desarrollen habilidades empresariales y de TI”, afirmó Mateo Figueroa, director general de HP Inc. Colombia.

Este programa, que ya se encuentra activo y tiene como finalidad ser clave en la reactivación educativa y económica de la región, impactará a la zona uno (1) del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera que incluye comunidades como Imbilí Carretera, Imbilí la Vega, Miras Palmas, Imbilí el Guabo, Chimbuzal, Imbilí La Loma e Imbilí Pital.

Además, a través de la plataforma global gratuita HP Life, que proporciona cursos autodidactas e interactivos constantemente actualizados y que está disponible para el público en general, la comunidad podrá acceder a talleres de emprendimiento, liderazgo femenino, cursos de robótica, formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y actividades de voluntariado.

Sumado a esto, de la mano de aliados que ya han estado presentes en este lugar del país, la comunidad recibirá capacitaciones en las que profundizarán sus conocimientos sobre actividades productivas de la economía local.

El centro cuenta con amplia infraestructura tecnológica que incluye equipos de cómputo, impresión, auriculares, proyectores y conexión a internet de alta velocidad, con el fin de que todos los habitantes tengan recursos y dispositivos de calidad para que puedan experimentar todas las bondades del mundo digital.

Esta iniciativa, que le apunta al desarrollo sostenible, se está realizando en conjunto con socios estratégicos locales y globales como la Fundación CEA, la Fundación Juvenil Alto Mira y Frontera, y mentores de HP Inc., quienes se encargarán de hacer el acompañamiento, tanto virtual como presencial, a quienes estén tomando los cursos y las capacitaciones.

