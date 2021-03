‘Necesitamos más espacio para trabajar’: Gran San

Después de trece meses de pandemia, el comercio popular que opera en el centro de la capital del país, ha entrado en alerta roja. Unido a ello, los famosos madrugones, los cuales venían operando en el sector de San Victorino por más de diez años, fueron suspendidos durante dos meses este año y hasta hace unos días se ha dado la reapertura, pero con nueva normalidad y horarios de funcionamiento.



Antes se daba inicio a las 4 a.m. los miércoles y sábados y seguía en jornada continua en los centros comerciales y locales abiertos.



Ahora se abre a la 1 a.m. y se cierra a las 7 a.m., teniendo que recoger y cerrar totalmente, para reabrir a las 10:00 a.m., ante esto, las vendas no han sido como se esperaban. Yansen Estupiñán, Gerente General del centro comercial mayorista, Gran San, habló sobre este y otros temas.



El sector de la moda mayorista, ha tenido gran afectación por la pandemia, ¿cómo se ha logrado mantener pese a la crisis?



Sin lugar a duda hemos venido viviendo golpe tras golpe, tanto por la pandemia que venimos padeciendo como por decisiones del gobierno como es el tema arancelario. Nosotros nos hemos mantenido en pie por el empeño de los comerciantes unidos que no hemos permitido que se pierda este nicho tan importante y del cual dependen muchísimas familias. No son solo las que confeccionan y venden sino a toda la cadena que depende del gremio, por eso hemos tenido que entrar a negociar con los arrendatarios y vendedores de insumos para que se les de financiación y de esta manera poder cumplir con las obligaciones que se tienen.



¿Cuál es su secreto para sobrevivir?



En pandemia hemos tenido el tiempo para crear nuevos proyectos y pronto haremos el lanzamiento del centro comercial NEOS, un ambicioso centro de tecnología que tendrá la capital del país y que estamos seguros dará a los amantes de la interactividad una opción para adquirir sus productos.



¿Porque es tan importante el Madrugón?



El madrugón es la estrategia de mercadeo comercial más importante que quisiera tener cualquier empresa del país y del mundo.



Como nosotros existen cinco en el mundo. Está el de Sao Pablo, el de Gamarra en el Perú, está en Ciudad de México, en China y Colombia.



Es importante porque genera estabilidad en las ‘fami-empresas’, que son las que en las salas de sus casas tienen cuatro y cinco maquinas y en familia están produciendo y confeccionando las prendas de vestir que venden en los madrugones los miércoles y sábados, familias que no saben otro arte que el de confeccionar.



Precisamente hablando del Madrugón, económicamente ¿cuál es el resumen en

perdidas?



Hay que hacer el calculo de la siguiente manera, se hacen ocho madrugones al mes, en los cuales participan del sector de San Victorino, donde se pueden vender 350 millones por bodega, multiplicado por las 25 bodegas que hay, rápidamente, se superan en los dos meses de cierre en todo el sector, los dos billones de pesos.



¿Cuántas personas participan en los madrugones?



Con los madrugones se anexan más de 11.500 familias que depende de esta labor y que solamente trabajan los miércoles y los sábados.



¿En qué nivel de recuperación económica se encuentra El Gran San?



Con nuestro plan de virtualidad estamos logrando un 35% de recuperación con los madrugones virtuales.



¿Cuál es el secreto para en época de crisis?



En época de crisis todos hablamos de resiliencia, pero también creo que se debe al comportamiento de los empresarios, comerciantes, emprendedores, empleados y demás que no se han dejado apabullar por esta situación tan difícil, porque recuerden que nosotros no recibimos subsidios, ni ayudas de nadie y mucho menos lastima, lo único que necesitamos es espacios para trabajar y hacer que nuestras empresas salgan adelante



¿Qué le dice usted a los emprendedores de Colombia?



Bueno, ser emprendedor con una carga impositiva tan dura, ya no es fácil, pero sin embargo nosotros les aconsejamos que no desfallezcan, que hay que tocar puertas, ensayar y ante el primer fracaso no se debe salir huyendo sino enfrentar y volverse a levantar.