‘Necesitamos una mejor regulación para competir’

La empresa de comunicaciones Avantel está en la cruzada de conquistar el mercado de telefonía móvil con precios bajos y ahora también le apunta a hogares en los que ya tiene 18.500 suscriptores.



De acuerdo con su CEO, Ignacio Román en cuestión de comunicaciones, el país tiene mucho por hacer todavía y requiere una legislación más fuerte, para que la competencia sea más balanceada.

En el caso del acceso a hogares los planes que ofrecen van desde los 65.000 por 30 GB hasta los 120.000 por 75GB en donde el servicio no necesita instalación, pues es solo un router con una sim card y tampoco tiene cláusula de permanencia.



“Le apuntamos a todo, pero sí es cierto que tuvimos un poco más de afán por el pospago, porque nos permitía ganar en ingresos recurrentes y fue lo que nos estabilizó en el cambio de ser una compañía B2B a ser una B2C, que fue el camino que emprendimos en 2017”, explicó.



Las cifras son positivas para la compañía, que lidera en la portabilidad y ha aumentado su número de clientes.



“Este es un mercado complicado, en el que hemos visto que a los grandes no les hace gracia que haya competencia, pero seguimos en el camino de convertirnos en un cuarto operador, de crecer, de poder popularizar el acceso a los datos 4G y de bajar los precios para los usuarios; nos queda mucho por hacer todavía”, aseguró el directivo.



Román enfatizó en que Colombia necesita algo más que las subasta para el uso de las bandas (700 MHz) y que ha afectado la inversión en el país en telecomunicaciones, pues fue 33% menos.



“Nos falta mucho y tenemos que recuperar cuatro o cinco años de ventajas que nos llevan los países de la región, prácticamente todos los demás lanzaron esas frecuencias de 700 MHz hace 6 años y popularizaron el acceso de la población a internet basados en eso. En Colombia eso no ocurrió por una causa u otra y para mí hay condiciones en el mercado que han favorecido ese retraso”, señaló.



Para Román, que la concentración del mercado de telefonía celular esté concentrado en tres compañías cierra las posibilidades a precios más bajos para los usuarios.



“Nos falta una regulación que bajo mi punto de vista sea más justa o que sea más en favor de la competencia. Creemos que una regulación en la que hay un operador que lleva 5 años en el mercado y se enfrenta a los que tienen 10, 15 o 20, pero no lo puede hacer con las mismas armas y para eso está la regulación para fomentarla. Necesitamos una mejor regulación para así competir”, dijo.



Sobre las actuaciones del regulador, si bien Román ve que ha permitido la llegada de los operadores alternativos y los operadores móviles virtuales, siente que también lo ha afectado.



“El regulador ha puesto que los operadores virtuales pagan por el roaming el costo de los datos o la voz en retail menos un 30% con lo cuál tienen como especializarse en nichos, pero sí ha perjudicado a los recién llegados, como nosotros que invertimos en infraestructura pero que pagar un 30% de lo que pagan los virtuales, e incluso más del precio al que se le vende al público final y eso es incoherente”, agregó.



El directivo apuntó a que el precio de los datos para los clientes está en un promedio de 11 pesos por mega y que ellos como operador están pagando 12 y un virtual paga 8 pesos, y que además los tres operadores que tienen el control del 95% del mercado buscan que se paguen 16.



“En qué país y en qué cabeza cabe que una empresa que invierte en infraestructura por un bien esencial que es roaming deba pagarlo 30% más de lo que lo vende al usuario final. Eso no le cabe a nadie, pero así es la regulación hoy en día, lo cuál es un problema. Los tres grandes intentan que esto sea perjudicial para los que están trayendo competencia”, afirmó.



Sobre hasta dónde van a llegar las tarifas bajas en el país, Román cree que se está siguiendo un buen camino. “Hace dos años, el precio del GB en Colombia era el segundo más caro de Latinoamérica, estaba en aproximadamente casi $25.000, pero hoy se tiene en $11.000, es decir ha bajado 45%, así nos acercamos a los países que tienen más competencia y esto ha sido acelerado por nuestras ofertas, porque obligó a los demás a bajarlos, yo creo que nos falta mucho por recorrer”, expuso.



El ideal es que Colombia alcance los indicadores de países como Chile, en dónde el precio es 20% más bajo que el actual.



“Pero, para ello, se debe primero garantizar que el 50% de Colombia que no está conectado lo esté y para eso se necesita la red de 700 MHz para expandir la cobertura y también necesitamos que se garantice la competencia en los precios y en los servicios”, dijo.