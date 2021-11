Grupo Gilinski quiere ir por Nutresa para volverla global

Para nadie es un secreto que detrás del éxito empresarial de Nutresa está un equipo directivo, administrativo y operacional de calidad y ese es uno de los principales aspectos por el que el Grupo Gilinski espera hacerse con por lo menos el 50,1% de la compañía.



Así lo dijo una persona allegada a la familia Gilinski, que conoce el pensamiento de Jaime y Gabriel Gilinski, las dos personas que tienen en sus manos llevar a término la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el viernes fue aprobada por la Superintendencia Financiera.



Para la fuente, los Gilinski piensan que la administración y dirección de la compañía procesadora de alimentos es extraordinaria y consideran que en caso de que logren hacerse a la mayoría accionaria el equipo de dirección debería quedarse para continuar dándole valor a la compañía.



Sin embargo, para la fuente, los Gilinski también han considerado que desde el punto de vista financiero, el valor de la acción de Nutresa, Grupo Sura y Grupo Argos, estos dos últimos sus principales accionistas, no han generado un mayor valor en los últimos 11 años, de acuerdo con indicadores financieros, pero no por una mala gestión, sino porque los inversionistas internacionales no se ven muy interesados en entrar en compañías que tienen estructuras accionarias cruzadas, como las del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



Esos elementos, junto con una depresión del mercado accionario colombiano son algunos de los motivos por los que aunque Nutresa y las principales compañías del grupo no han evolucionado en el precio de sus títulos en la Bolsa de Valores de Colombia, es innegable su aporte social y de desarrollo ambiental en Antioquia y otras regiones del país, de acuerdo con la fuente consultada.



Además, consideró que los Gilinski también pueden tener en mente que al ofrecer una prima en el precio del título cercano al 40%, algunos accionistas que llevan invertida muchos años podrían ver en la cifra una oportunidad importante que irrigaría el mercado y hacer que la gente pueda reinvertir esos recursos de la posible venta y hacer mas negocios.



Cálculos preliminares indican que al Grupo Sura le entrarían unos US$1.400 millones en caso de que venda su participación del 35,4% en Nutresa. Por su parte, el Grupo Argos recibiría alrededor de US$400 millones por el 9,8% de participación.



Para la fuente, la operación es un voto de confianza del rey de Abu Dabi, que está detrás de la operación con uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y que anunció unas garantías por US$1.000 millones.



Y es que de acuerdo con el allegado a la organización, los objetivos del Grupo Gilinski en la sociedad con el grupo árabe es llevar a Nutresa de ser una multilatina a una compañía de alcance global, similar a Unilever.



Una mayor visión internacional y con un mejor relacionamiento con un mercado de más de 1.500 millones de consumidores, solo por hablar de la India e Indonesia, permitiría ampliar la oferta de productos de Nutresa, que según la fuente, en esos países gustan mucho. La fuente considera que los Gilinski tienen la visión de convertir en 10 años a Nutresa en una firma de talla mundial.



