Nequi, ahorrando energía y plata

La plataforma financiera Nequi lanzó una iniciativa para incentivar a sus usuarios a ahorrar energía, agua y, junto a eso, “ayudar a los bolsillos”

En ese sentido, María del Pilar Correa, Chief Product Officer en Nequi, menciona que como “el cuidado empieza en casa y el ahorro no es una excepción”, desde la entidad intentan ayudar a los usuarios a tener “una mejor relación con sus finanzas y recursos naturales”.



En primer medida, invitan a sus clientes a “no demorarse tomando decisiones en la ducha porque les puede salir muy caro”, por lo anterior, les propone “procurar cortas duchas y un espacio de meditación y planeación en seco”. Es decir, fuera del baño o con la ducha cerrada.



Así, también los invita a recoger el agua que sale mientras se calienta y utilizarla en regar las plantas.



Otra de las medidas es la de “en nevera cerrada no entran sobrecostos”. Desde Nequi afirman que “de cada $10.000 que se gastan en un recibo de luz, $3.000 provienen de la nevera”, por lo que proponen a las personas “mantener el refrigerador entre dos y seis grados de temperatura, no poner alimentos calientes y abrir solo cuando sea necesario, no para mirar qué picar”.



Por otra parte, agregan que los cargadores conectados constantemente consumen entre el 5% y el 8% de la factura de energía.



Así como el incentivo a “programar lavadas cortas, con agua fría y lavadora llena para optimizar”.



