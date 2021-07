El trabajo que hace Nestlé Colombia reaprovechando el plástico que usa

Nestlé Colombia se declaró como la primera compañía del país que logra recuperar el plástico que pone en el mercado con sus empaques y embalajes para reaprovecharlo, gracias a aliados estratégicos como Cempre, Veolia y a empresas de reciclaje en carias regiones.



Antonio Núnez, presidente de la compañía, explica que están en marcha los estudios para que el material recuperado se pueda volver a utilizar para sus envases, esencia del concepto de economía circular.



¿Qué han logrado?



Garantizar que recuperamos, transformamos y revalorizamos como mínimo la misma cantidad de material plástico que estamos utilizando en nuestros envases y embalajes. Esto representa 4.500 toneladas de material plástico que se revaloriza y no contamina este año. En el 2019, anunciamos que en el 2022 seríamos neutrales en plástico y ya alcanzamos el objetivo.



¿Cuáles fueron las claves?



Queremos reducir de aquí al 2025 en un 30% la cantidad de plástico virgen y reemplazarlo por plástico reciclado, hoy estamos en 10%. Y la idea es que sea nuestro propio material. Nuestros equipos de investigación están trabajando y estamos desarrollando alianzas con empresas que son punteras en estos procesos de transformación, teniendo en cuenta que deben ser apropiados para alimentos. Y tenemos una segunda meta: que posiblemente antes de 2030 el 85% de nuestros materiales de empaque y embalaje van ser fabricados con material reciclado.



¿Qué representa esto en negocios y en el concepto de economía circular?



Hay una inversión detrás de un proyecto de neutralidad de plástico. Pero cuando esto se hace bien no hablamos solamente del efecto ambiental. Podemos pagar esa inversión con los ahorros que estamos generando con la reducción.



Al principio hablamos de cómo se podría revalorizar en materiales para el sector textil, por ejemplo. Pero ahí no es donde queremos acabar. Realmente aspiramos a que ese material plástico que estamos recuperando acabe siendo el material plástico que volvamos a utilizar en nuestros envases. Esa es la esencia de la economía circular y es a lo que estamos aspirando. Esa reutilización es la que le va a dar la sostenibilidad al mundo.

Antonio Núñez presidente de Nestlé en Colombia. Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Cuáles son las metas?



¿Cómo queda el país frente a la corporación?



Somos pioneros. El Grupo Nestlé designó dos mercados en América - el nuestro y Ecuador- para liderar la iniciativa. Somos el primero de los que tienen un tamaño medio, que declara esta neutralidad.



¿Se sumaron a la vacunación de privados?



El viernes en Cali colocamos la primera vacuna, un vendedor que está en contacto con clientes, la primera persona beneficiada.



Tenemos claro que las personas son nuestra prioridad. Desde que se abrió la ventada de oportunidad nosotros estuvimos hemos estado ahí.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio

congom@portafolio.co