Oportunidades que ve Nestlé en Colombia para invertir US$100 millones

La inflación, un tema que ha sido ‘un dolor de cabeza’ para el sector de alimentos ya empieza a mostrar señales de reducción en el mundo.



Así lo explica Laurent Freixe, CEO de Nestlé para las Américas, quien señaló a Portafolio cómo afronta este fenómeno. Además, dimensionó la importancia del anunció que hizo la semana pasada la compañía de invertir US$100 millones en el país.



(Vea: Así será el plan de inversión de Nestlé en el país por US$100 millones).

¿Por qué hacer esta inversión en Colombia?



Esta inversión representa todo el potencial que vemos en el país y, más allá, en América Latina, porque esta línea - para Milo- tiene vocación de producir para el mercado local, pero también para exportar. El otro punto es el impacto de la tecnología y cómo puede mejorar la calidad y la productividad.



Fortalecerán 13 líneas en total. ¿Cuáles?



Sí porque estamos convencidos de que no hay crecimiento si no hay inversión, sabemos del poder de la innovación y de nuestras marcas. La inversión en la sustentabilidad también es algo muy importante y, más allá, en la Creación de Valor Compartido. Esto es parte del espíritu de este programa de US$100 millones que tenemos a tres años en Colombia. Las otras líneas están entre alimentos para mascotas, café, productos lácteos, productos culinarios.



(Vea: La compañía Nestlé anuncia megainversión y más producción de Milo).



¿Cómo contrastar la decisión de Nestlé con voces en Colombia de un freno a la inversión de las empresas?



En forma general, estamos en un periodo de mucha incertidumbre tras la pandemia, más inflación, y preocupación por el crecimiento económico. Hay dos posturas en este momento: quienes ven el vaso medio vacío y quienes lo ven medio lleno. Nosotros vemos las oportunidades, es una gran economía y apostamos por el país y América Latina, en general. El país tiene un capital humano excepcional. La apuesta del Gobierno por la paz nos parece un elemento clave porque, al final, quizás era el único punto que faltaba.



Esto favorece, permite la inversión, y es el foco de los poderes públicos y nos parece muy adecuado. Vemos, claramente, el vaso medio lleno.



¿Ve estabilidad en las reglas de juego para operar en Colombia?



Las reglas son las que son y valen para todos, operamos en todos los países de América Latina, tenemos entornos distintos pero somos positivos respecto a Colombia.



La inversión se va a desarrollar por los próximos años y estamos convencidos que este país va a ser un motor de crecimiento para la región y ese es el espíritu de esta decisión.

Nestlé. Cortesía

¿Les interesa exportar más a Venezuela?



La situación económica se ha estabilizado en Venezuela y empezamos a ver una recuperación en el país. Pero el foco no es solo ese, es la capacidad de exportar en América Latina.



(Vea: El acuerdo del gobierno con multinacional para impulsar empleo juvenil).



¿Cómo empezó el año para Nestlé? y ¿qué medidas han tomado por la inflación?



Es un fenómeno mundial, no es específico para la región, pensamos que hemos tocado la punta y que la inflación va a bajar paulatinamente. Pero frente a este escenario inflacionario lo que hemos hecho, y seguiremos haciendo, es hacer un esfuerzo en la productividad para poder absorber el incremento de costos lo máximo posible y usar la palanca de precio lo mínimo posible y porque no hay más remedio, pero de forma responsable y moderada.



¿Qué esperan para los meses que vienen?



Vemos que lo que está nutriendo algo de la inflación es el costo laboral pero por lo que toca a materias primas, energías, materiales y envases vemos ya una tendencia a la reducción.



Entonces creemos que, en forma general, no estoy hablando de Colombia, vemos inflación pero menos que en 2022 y la situación se va a normalizar en la segunda parte del año y, probablemente, en forma más visible en 2024.



El presidente Petro le ha propuesto apoyar la sustitución de cultivos ilícitos ¿qué le responde?



Esto está alineado con lo que queremos hacer como empresa, se alinea bien con nuestras prioridades de desarrollar el emprendimiento, de potenciar algunos cultivos, en algunas región del país y nos viene muy bien. Hay que formalizar lo que podemos y debemos hacer juntos.



(Vea: Nestlé y Unilever, en el club global al que Nutresa apuntaría).



¿Qué van a hacer en concreto?



Estamos apoyando en muchos países del mundo. En Colombia, específicamente, el tema caficultor y el tema de la leche. Somos unos de los mayores compradores de cacao, nos parece interesante. Creo que también hay que hacer mucho en el ámbito del café, especialmente en el café robusta, puede ser una oportunidad complementaria al gran café arábica que Colombia produce.



Vemos muchas oportunidades de colaborar. Tenemos conocimiento, sabemos seleccionar los mejores arboles de café, de cacao, resistentes a las enfermedades, los más productivos, podemos apoyar en ese sentido y también asegurar un destino a la producción local.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio