Nestlé invirtió US$4,3 millones en cultivos de café sostenible

La sostenibilidad es una de las iniciativas que han venido tomando las diferentes industrias como muestra de apoyo al cuidado de la tierra y del medio ambiente. El café sostenible, es una de las alternativas de la empresa Nestlé, especialmente en su línea de café Nescafé Artesano, en donde la marca se plantea transformar los modelos de negocio a partir cultivos amigables con el ambiente.



De acuerdo con Antonio Núñez, presidente de Nestlé en Colombia, “nuestra meta es avanzar en el camino de la promoción de prácticas que nos permitan tomar nuestros insumos de fuentes responsables, no solo desde nuestro trabajo con los caficultores, sino también con los ganaderos y con cada uno de nuestros aliados. Todo esto, con miras a contribuir a la meta que nos hemos trazado a nivel global: lograr cero emisiones netas para 2050”.



Además de la transición y el trabajo en conjunto, los cultivos de café en Colombia tienen dos cosechas en el año, la primera que se da en mayo, junio e incluso llega hasta agosto y la segunda en octubre, diciembre y enero.



Esta producción, según Santiago Arango, Green Coffee Project Manager de Nestlé, “dos cosechas son las ventajas competitivas de Colombia, ya que tiene café todo el año, en tres meses se abastece una parte del año, y los otros tres meses se abastece la otra”. Así mismo, de acuerdocon el Manager, la sostenibilidad en los cultivos de café, “son el conjunto de prácticas ambientales, económicas y sociales, en la implementación de actividades que apuntan a hacerlo bien con el medio ambiente e incluso el resultado se transforma. El proceso es de calidad y el sabor de los frutos varía, teniendo lo mejor para consumo”.



De acuerdo con la marca, los cultivos de café sostenibles, se ha llevado a cabo por medio de Nescafé Plan, programa en el que se garantiza una fuente de café responsable y que es producido en las mejores condiciones, invirtiendo US$4,3 millones en capacitación y formación para el sostenimiento del cultivo.



Por su parte, Santiago Arango, asegura que Nescafé Plan, “es un programa en donde se han entregado 35,4 millones de plántulas a caficultores, además de las alianzas entre la empresa, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y caficultores, otorgando asistencia técnica y enseñando los procesos de cuidado de la tierra”.



Así mismo, las partes aseguran que desde la federación se han desarrollado variedades resistentes a la roya, y que “son más sostenibles porque necesitan menos insumos químicos y le garantiza un ingreso al caficultor porque la planta no se enferma”.



Frente a la fertilización de acuerdo con Arango, “a pesar de que es química no quiere decir que sea mala, es importante realizar las prácticas de sostenibilidad haciendo estudios de suelo, para saber lo que se puede usar y aplicar al suelo lo que la planta necesita y se evite contaminar, aplicándolo que cuando llueva no contamine el agua”.

Además de los procesos de trabajo sostenible de los cultivos, según los directivos, aproximadamente 6 años dura la cosecha útil de un árbol de café, por lo cual las prácticas de sostenibilidad buscan el menor impacto posible en el suelo, para aprovechar el recurso de la tierra en la plantación de nuevos árboles.



Sostenibilidad en una taza de café colombiano

De acuerdo con Antonio Núñez, presidente de Nestlé, en Colombia, “el 37% del total del café que se usa en Colombia proviene de fuentes responsables”, incluyendo no solo a los 7.400 productores apoyados por el programa de Nescafé Plan, que lleva en funcionamiento aproximadamente 10 años.



Entre otras de las prácticas sostenibles, pasan a ser parte el uso de pesticidas. Para Santiago Arango, Green Coffee Project Manager de Nestlé, “en Colombia los cultivos de café los usan en categorías toxicológicas bajas, manejando el periodo de carencia, que es el tiempo en el que se aplica el pesticida y se recolecta, teniendo en cuenta que el café es un alimento y existe una responsabilidad con el consumidor”.



Adicional a esto, según la empresa, se realizó una inversión de más de US$12 millones de dólares para el 2009 en el programa de eliminación de residuos de café que empezó su funcionamiento, con una caldera de que convierte los residuos del cisco (la cáscara del café), en una biomasa que se utiliza como combustible y que aprovecha su poder calorífico para transformarlo en 16 toneladas de vapor por hora y así abastecer a toda la fábrica de Nestlé en Bugalagrande, Valle del Cauca, disminuyendo el uso de energía eléctrica.



Desde Nestlé, se han reducido 122,3 toneladas de materiales para empaques, 66,5 toneladas de papel y 38,3 toneladas de cartón se dejaron de utilizar reduciendo procesos industriales. Igualmente, se disminuyó el uso de 17.5 toneladas de plástico, evitando que varios kilogramos de CO2 fueran emitidos hacia la atmósfera.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

PORTAFOLIO