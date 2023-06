¿Netflix transmitiría deportes en vivo para sumar nuevos suscriptores?

El gigante de 'streaming' Netflix, líder mundial del sector con 232,5 millones de clientes, anunció que piensa dar un salto a la difusión de deportes en directo para seguir sumando nuevos suscriptores y obtener mayores ganacias.



Además pretende hacer una retransmisión de un torneo de golf con celebridades. Actualmente, la plataforma negocia la emisión de un campeonato de golf desde Las Vegas, Estados Unidos.



Medios norteamericanos especializados en este área confirmaron que en este encuentro participarían, entre otras personalidades, golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1.



La incursión de Netflix en las retransmisiones deportivas en directo, contaría con los protagonistas de sus exitosas docuseries "Full Swing" y "Drive to Survive", que respectivamente siguieron las carreras de golfistas profesionales y pilotos de Formula 1 durante la temporada 2022.



Parece que los ejecutivos de Netflix siempre se han mantenido recelosos de adentrarse en la difusión de contenidos en directo debido, sobre todo, al gran costo de la compra de los derechos de emisión.



Netflix iStock



"No hemos visto una forma rentable de transmitir deportes importantes (...) No estamos

en contra de hacerlo, simplemente estamos a favor de las ganancias", afirmó el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en enero del año pasado.



Pero, en este caso el torneo de golf ofrecería a Netflix la posibilidad de experimentar con la programación deportiva y constatar el interés real de sus potenciales suscriptores, sin realizar una inversión tan alta como supondría la adquisición de los derechos de una de las grandes ligas de fútbol, baloncesto o béisbol.



Asimismo, supondría un incentivo económico en términos de publicidad para la plataforma, que ofrece planes de suscripción con anuncios a precio reducido desde el año pasado.



Cabe resaltar que Netflix ya ha experimentado con la retransmisión en

directo de eventos de entretenimiento, como un especial de comedia con Chris Rock que se desarrolló con total normalidad, pero la plataforma fracasó con la difusión de su reality show "Love Is Blind", cuya emisión sufrió un corte de una hora y se optó por acabar grabándolo.



Actualmente Netflix sigue liderando el mercado del "streaming" e ingresó 8.162 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, un 3,7 % más que en el mismo periodo en 2022.



EFE