Netflix subió sus suscriptores en medio de huelgas en Hollywood

Netflix anunció que alcanzó los 247,1 millones de suscriptores durante el tercer trimestre de 2023, un 10,8 % más que en el mismo período del año pasado, a pesar de la gran incertidumbre sobre el impacto de las huelgas de Hollywood en el primer servicio de 'streaming' del mundo.



Se trata de un nuevo récord de clientes para la compañía, que logró un beneficio neto de 1.677 millones de dólares. También consiguió unos ingresos de 8.542 millones de dólares, lo que supone un aumento del 7,8 % con respecto al tercer trimestre de 2022.



La empresa con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) mantiene así su crecimiento gracias a un proceso de transformación para aumentar su rentabilidad a través de planes con publicidad y la restricción de cuentas con contraseñas compartidas.



Tras la publicación de los resultados, Netflix envió una carta a sus accionistas en la que calificó como 'difíciles' estos meses de huelgas combinadas, entre la impulsada por el Sindicato de Guionistas de EE.UU. (WGA, en inglés) -ya finalizada- y la que aún mantiene el gremio de actores de Hollywood (SAG-AFTRA, en inglés).



"Estamos comprometidos a resolver las cuestiones pendientes lo antes posible para que todos puedan volver a trabajar haciendo películas y programas de televisión que gusten al público", reza el comunicado.



Una posición que ya había sostenido el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, la semana pasada, cuando también desveló que las diferencias con el sindicato de actores se deben a que pretendían recibir un extra de hasta 57 centavos anual por cada nuevo suscriptor de las plataformas, propuesta que fue rechazada.



Aún así, la compañía ha conseguido sumar 8,8 millones de nuevos suscriptores y sus previsiones incluso han sido ligeramente superadas debido al 'crecimiento' de la modalidad con publicidad, que supone ya el 30 % de las nuevas altas en los países en los que está disponible.



Netflix FOTO: iStock

En un contexto de incertidumbre para el mercado de las plataformas de 'streaming', con retrasos en sus producciones derivados de la parálisis de la industria del entretenimiento estadounidense, desde Netflix informaron este miércoles que siguen centrados en "mejorar la oferta con los mejores títulos originales y bajo licencia en todo el mundo".



Los planes con publicidad y las políticas de restricción a usuarios con contraseñas compartidas no son las únicas alternativas que piensa implementar la compañía tecnológica para seguir aumentando sus réditos.



El vicepresidente de ventas globales de publicidad de Netflix, Peter Naylor, anunció esta semana que ya trabajan en implementar formatos patrocinados directamente por una marca en concreto.



Es el caso de Frito Lay, anunciante principal de la próxima temporada del programa de citas "Love Is Blind".



Además, se está estudiando añadir una opción por la que los usuarios del plan con publicidad estarían exentos de anuncios si consumen los primeros episodios de una serie en cadena, es decir, sin salirse de la plataforma.



Por otra parte, el salto a la retransmisión de eventos deportivos llegará el próximo 14 de noviembre con The Netflix Cup, el torneo de golf protagonizado por estrellas del circuito profesional estadounidense (PGA Tour) y por pilotos de Fórmula 1, que contará con el patrocinio de T-Mobile y Nespresso, entre otras marcas.



Con más de 247,1 millones de abonados, Netflix es el servicio de 'streaming' líder en el mundo, seguido de Prime Video, con 200 millones, y Disney con 165 millones aproximadamente entre todas sus plataformas: Disney+, Hulu, Star y ESPN+.



EFE