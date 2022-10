¿Reforma tributaria subirá precios de plataformas como Netflix y Uber?

El avance de la reforma tributaria en el Congreso tiene preocupado al sector tecnológico en Colombia, pues algunos puntos de la iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate, causarían un freno en el desarrollo digital.

Un de las más preocupadas son las plataformas digitales extranjeras que funcionan en Colombia como Netflix, Uber, Spotify, entre muchas otras.

La idea del gobierno es que las empresas foráneas tributen más.

“Tributación por presencia económica significativa en Colombia. Se encuentran sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa en Colombia sobre los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o prestación de servicios a favor de clientes y/o usuarios ubicados en el territorio nacional”, dije el texto del proyecto de reforma tributaria.

Bajo este panorama, el sector tecnológico hace un llamado al Gobierno a evaluar la iniciativa para que no frene el desarrollo de esta industria y que no afecte los precios de estos servicios, ya que el alza de impuestos podría trasladarse al consumidor final.

“Con esta reforma tributaria habría nuevos impuestos para una serie de actividades que son esenciales en la economía digital, y que en su mayoría ya pagan IVA. No estamos abogando por el no pago de impuestos, sino por cargas tributarias justas. Lo que se está proponiendo en esta ponencia de la tributaria es que ciertas actividades digitales pasarían a pagar impuestos adicionales”, manifestó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, entrevista con Portafolio.

Plataformas de movilidad.

La mayor preocupación es que la reforma desincentive a las empresas de tecnología al no contar con condiciones justas que les permita operar, ya que, por ejemplo las plataformas de movilidad, pagan IVA, pero siguen siendo consideradas como ilegales.

La reforma propone impuesto sobre la renta a las personas o empresas que presenten los siguientes servicios.

1. Los servicios de publicidad online.

2. Los servicios de contenidos digitales, sean online o descargables, incluyendo las aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y películas.

3. Los servicios de transmisión libre, incluyendo programas de televisión, películas, streaming, música, transmisión multimedia, podcasts y cualquier forma de contenido digital.

4. Cualquier forma de monetización de información y/o datos de usuarios ubicados en el territorio nacional y que han sido generados por la actividad de dichos usuarios en mercados digitales.

5. Los servicios online de plataformas de intermediación.

6. Las suscripciones digitales a medios audiovisuales incluyendo, entre otras, noticias, magacines, periódicos, música, video, juegos de cualquier tipo.

7. La gerencia, administración o manejo de datos electrónicos incluyendo el almacenamiento web, almacenamiento de datos en línea, servicios de intercambio de archivos o de almacenamiento en la nube.

8. Los servicios o el licenciamiento de motores de búsqueda online, estandarizados o automatizados, incluyendo software personalizado.

9. Los servicios de educación online.

10. El suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.

11. El suministro de derecho de uso o explotación de intangibles.

12. Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en el territorio nacional.

13. Cualquier otro servicio prestado a través de un mercado digital con destino a usuarios ubicados en el territorio nacional.

