Niegan solicitud de Jaime Gilinski para nueva auditoría en Grupo Sura

En la asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Sura, que se reunió ayer a pedido de Jaime Gilinski, segundo mayor accionista después del Grupo Empresarial Antioqueño, no se aprobó su propuesta de solicitar una auditoría externa para los efectos financieros y contables de varios acuerdos con socios estratégicos en sus filiales.



Gilinski había solicitado que el revisor fiscal EY explicara los alcances de acuerdos con tres socios estratégicos de largo plazo de filiales de Grupo Sura: Munich RE, como accionista de Suramericana desde 2001; Grupo Bolívar que tiene participación en Sura Asset Management desde 2011 y Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec (CDPQ), también accionista de Sura Asset Management, a partir de 2019.



Jaime Gilinski decidió retirar la propuesta de solicitar una auditoría externa para revisar los efectos financieros y contables de acuerdos de Grupo Sura con sus socios estratégicos en sus filiales.



Los apoderados de Grupo Argos y Nutresa, accionistas de Grupo Sura, manifestaron sus argumentos sobre por qué no procedía solicitar una auditoría.



Entre algunos de las tesis que sostuvieron los juristas es que no le corresponde a la asamblea “usurpar” las funciones de otros órganos como la junta.



Luego de esto, Gilinski entendió que su propuesta no sería aprobada en votación y la retiró para evitar alargar la asamblea tras dos horas y media de distintas argumentaciones a favor y en contra de su propuesta.



En la asamblea participó Gabriel Gilinski, miembro patrimonial de la junta, pero no Ángela Tafur, nombrada por Gilinski también como miembro patrimonial.

Asimismo, en la asamblea se planteó la posibilidad de designar a otras compañías especializadas para la auditoría de los estados financieros como las firmas PwC, KPMG o Deloitte.



El Grupo Sura había dicho que los acuerdos con sus socios estratégicos no registraban información acerca de posibles retiros de las participaciones por parte de estos accionistas y, por tanto, de unas consecuencias financieras ante el impacto que representaría esa eventualidad.



Es decir, descartó posibles desinversiones de esas participaciones o desvalorizaciones.

Hay que recordar que hay unas participaciones importantes. El grupo Munich RE tiene el 18,8%, Grupo Bolívar el 9,7% y CDPQ el 6,6%.



Entre las intervenciones durante la asamblea se sugirió que la administración debe negar el interrogatorio pedido por los accionistas solicitantes pues se podría llegar a revelar secretos industriales o estrategias de las compañías. La firma EY dijo que la publicación de sus salvedades sobre los acuerdos tuvo en cuenta la actualidad de los estados financieros y la información de Grupo Sura y que la administración no había recibido esas eventuales solicitudes de salida de parte de sus socios estratégicos, por lo cual EY como revisor fiscal no puede concluir el proceso de cuantificación del monto que podría recibir, ni tener ningún tipo de conclusión al respecto.

