‘No estamos en el país para ser amigos del ‘lado oscuro’’

Desde su llegada al país, Novator Partners tiene algo claro: no está para hacer amigos en el sector, sino que busca un espacio en el mercado local con diversas estrategias.



El CEO de la compañía, Chris Bannister, habló de los retos que ha encontrado en su país número 11, la adquisición de Avantel y también sobre cómo el avance del coronavirus ha sido otro obstáculo.





¿Qué ha pasado con Partners ?



Bueno, bastantes cosas han cambiado. Hemos reclutado como Wom a un equipo que necesitaremos de 758 personas, hemos hecho la construcción de datacenters en Bogotá y en Medellín. También estamos avanzando por el lado de las reglas, permisos y demás para el despliegue de infraestructura y conectar a las 675 localidades con las que nos comprometimos y completamos la transacción con Avantel.



¿Qué ha pasado con esta compra? ¿Va a cambiar el estado de entrante en el mercado local?



Volvamos a noviembre, antes de la subasta. Queríamos llegar a Colombia como un operador nuevo y al existir esta posibilidad la tomamos, pero luego vimos la opción de hacer una compra fuera por Avantel o Movistar que necesitaban una inyección de capital y en el caso de Movistar en Brasil ellos estaban vendiendo participaciones.



Entonces, estudiamos las posibilidad con la CRC y con el MinTIC de qué pasaría si comprábamos a uno de los operadores y tuvimos una respuesta positiva por parte de las autoridades para seguir manteniendo los beneficios que trae el ser nuevos en el mercado. En línea con esa respuesta del Gobierno, hemos venido trabajando como compañía de la mano de las autoridades para seguir con la operación de Avantel y beneficiar a los 50 millones de colombianos, avanzar en el despliegue y estamos trabajando para hacer el lanzamiento de la mejor manera.



¿Qué pasa con lo dicho de esta transacción?



La verdad no me sorprenden las declaraciones hechas por los otros operadores, incluso, los llamaría el ‘lado oscuro’, que siempre buscan tener el control del status quo del mercado y que están muy cómodos, lo último que ellos quieren es que llegue un nuevo competidor. Este es mi país número 11 y en todos los lugares es igual. No vinimos a hacer amigos de ese lado o alianzas y en Colombia son como niños peleando por la atención y por quedarse con la tajada más grande.



¿Qué pasará entonces con las deudas de Avantel con los otros operadores?



Bueno, nosotros notificamos a las autoridades de la compra a mediados de junio. Sabemos que ese proceso no es controlado ni por nosotros, ni por Avantel, sino por la Superintendencia. Esperamos que cuándo se ordene se pueda hacer el pago de las deudas porque no son solo ellos, tenemos todo un plan pero ese es un proceso y requiere del visto bueno y de la transparencia.



También de esa unión con Avantel, las tiendas y demás, tendremos que ver cuál es la marca que vamos a tener en el país, pero lo importante no es el nombre sino la cultura de la compañía, el talento correcto que tenemos reclutado y el equipo de Avantel.



Esperamos que al primer trimestre del 2021, se haga el lanzamiento comercial, tenemos planeado invertir cerca de 1.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años, en cobertura de red, que es en donde Avantel no era tan fuerte.



Los competidores han avanzado en los compromisos de la subasta y en 5G, ¿qué han pensado ustedes?



Yo trabaje en el despliegue de 3G y traje esta tecnología al primer operador en Suecia, pero el caso de la pandemia ha sido otro de los retos que hemos tenido que enfrentar.



En diciembre conseguimos el espectro, tenemos que conectar a más de 32 millones de colombianos y ganarnos sus mentes y corazones, ahora estamos enfocados en mejorar la experiencia de 4G y traerles tecnología a estas personas, tenemos que entregarles el mejor servicio a buenos precios y luego si llegar al 5G con todos los beneficios que esto significa.



Hay varias cosas positivas en medio como que más de 300 empleados de Avantel pudieron conservar su trabajo y que tengan un rol a futuro y esperamos poder crear más de 2.000 empleos en el país. En LinkedIn ya hemos logrado más de 20.000 seguidores que nos ha servido para continuar en el reclutamiento.



