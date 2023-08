‘No hay evidencia de riesgos a la competencia en el mercado’: Claro

El operador Claro presentó un nuevo informe, en conjunto con la firma EConcept, con el fin de conocer cómo está actualmente el mercado de telecomunicaciones en el país, así como los servicios que prestan los jugadores.

Entre los principales hallazgos del reporte se destaca una proliferación de operadores en los últimos años. “De duopolios regionales a 17 operadores de carácter nacional”. “Hay más operadores de servicios móviles. Colombia pasó de tener pocos operadores regionales en los primeros años a tener un amplio número de empresas con el potencial de operar a nivel nacional. Adicionalmente, se espera la inclusión de empresas como IP Mobile y Plintron”, detalló el informe.



(Vea: Siigo sella alianzas con Claro y Davivienda para ayudar a las pymes).



Otro de los frentes que abordó el reporte se centra en la tasa de desafiliación en el mercado, conocida como churn, según la investigación esta se mantiene cercana al 15% trimestral, lo que indica una alta movilidad de clientes entre diferentes proveedores. “Una evidencia de que, si no se mantuviera un esfuerzo permanente por competir para atraer usuarios, Claro vería desaparecer su mercado en pocos años”.



(Vea: Contrabando de gaseosas desde Colombia amenaza industria en Venezuela).



En cuanto a la competencia, se destacaron múltiples dimensiones, no sólo en precios. “Es un sector con un nivel de competencia creciente. La competencia se da en diferentes dimensiones: por precios, por calidad, por cobertura y/o por variedad. Este tipo de dinámica obliga a que los operadores innoven en la manera de retener y atraer clientes. Fomentar la inversión en una infraestructura de red sólida en el mercado mayorista es indispensable para la competencia”.



(Vea: Inflación del país completa cuatro meses a la baja).



Por último, el informe muestra que, bajo los esquemas actuales de remuneración y los relativamente bajos costos de “colgarse” a las redes y las condiciones de cobertura del principal operador del país, la mayoría de las compañías no tendrían incentivos para invertir en infraestructura.



Entre las recomendaciones que se detallan en el reporte se destaca que:

-No hay evidencia clara de riesgos a la competencia en el mercado minorista de “Servicios Móviles” y, aunque la concentración continúa siendo elevada, la dinámica sostenida de mercado es de competencia, disminución de precios y desconcentración progresiva.



-Hay mejoras claras del bienestar del consumidor producto de mayor tráfico por usuario, mayor variedad y valor agregado en los planes ofertados, más penetración, mayor cobertura, todo a un menor precio.

PORTAFOLIO