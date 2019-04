‘No tengo planes laborales en el corto plazo’, Hernán Rincón

La renuncia de Hernán Rincón, CEO de Avianca, en medio de la ejecución de un plan de transformación con el que la firma busca aumentar su liquidez, sorprendió al sector aéreo. Sin embargo, en diálogo con Portafolio, el ejecutivo aseguró que su labor fue completada.



¿Considera que las metas planteadas con su llegada se cumplieron?



Yo llegué a Avianca con diferentes retos y me voy con la satisfacción de haberlos cumplido. Llegué con la misión de digitalizar a la compañía, hoy vemos a una Avianca que vive la transformación digital en todos sus procesos en beneficio de su productividad y de la experiencia del usuario. Llegué con la misión de internacionalizar su operación y hoy vemos a una aerolínea que es parte de la alianza comercial con United y Copa que llevará a otro nivel el transporte aéreo de pasajeros en América. Incluso, no estaba planeado una huelga de pilotos de 51 días y aún así lideré a un equipo humano que fue capaz de soportar dicha situación y que sacó adelante la operación.



¿Por qué decidió renunciar siete meses antes del centenario de Avianca?



Como ya lo he expresado, estoy convencido de que cumplí mi misión y sobre todo que cimenté las bases para los siguientes 100 años. Creo que eso es mucho más importante, más que celebrar el presente. Lo fundamental es garantizar el futuro.



Teniendo en cuenta la reducción del 99% en las utilidades del 2018 frente a 2017 y los retos de la empresa, ¿con su salida no estaría abandonando el barco?



Es cierto que en este momento Avianca está inmersa en un plan de transformación corporativa crucial para su sostenibilidad. No obstante, es importante indicar que durante mi gestión identificamos la necesidad de realizar este plan. Por ello lo estructuramos y lo presentamos al mercado.



Ya se han dado avances fundamentales en frentes como la desinversión de activos no estratégicos, la concentración en tres negocios básicos, la racionalización de la flota, la renegociación de las ordenes con Airbus y la rentabilidad de la red de rutas. Lo que sigue es continuar ejecutando el plan.



¿Cuáles son los planes profesionales que tiene para el corto plazo?



Me dedicaré a asuntos personales a los que no he tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo suficiente por compromisos laborales. Me dedicaré a mi familia. Viajaré por el mundo, pero como turista y no como ejecutivo. Estudiaré lo que siempre me ha apasionado como la astronomía, retomaré la guitarra y aumentaré mi participación activa en ciertas actividades de caridad con las que siempre he tenido vínculo. Por lo pronto, no hay novedades laborales



¿Su renuncia afectaría la alianza con United Airlines y Copa Airlines?



Mi salida no afectará el proceso. Uno de mis hitos más relevantes en mi gestión en Avianca fue justamente cerrar esas negociaciones. De parte de las aerolíneas ya hicimos lo propio, ahora la alianza está en los procesos regulatorios y esto depende de las autoridades de cada país.



‘SU SALIDA NO NOS AFECTARÁ’



Germán Efromovich aseguró que la aerolínea operará normalmente luego de la salida de Rincón y que considera que las metas planteadas para el actual presidente sí se cumplieron. No obstante, señaló que lo más posible es que Renato Covelo se ponga al frente de la organización el 1 de mayo, pues el tiempo para reclutar a un ejecutivo del perfil que requieren es muy corto y hasta el momento no tienen candidatos identificados. “Usted no contrata a una persona de ese nivel en una semana. En cuanto a eso vamos a continuar operando porque todavía tenemos todos los músicos trabajando y necesitamos encontrar un maestro. No tengo la menor duda de que esto no va a tener ningún tipo de impacto”, dijo a Portafolio.



