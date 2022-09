No tomar acciones es caro para las firmas

Pese a los altos los riesgos que implica que las compañías no estén preparadas, apenas un 20% toma precauciones. A nivel global, el 80% de empresas no implementó el Zero Trust (cero confianza) y experimentó un incremento de 24% en sus costos de filtración en comparación con las que sí lo hacen.

En América Latina el tiempo promedio para identificar y contener una filtración de datos se redujo casi 25 días (331,5 días) pero sigue por encima del promedio global de 277, dijo Gabriel Catropa, Partner &CTO IBM Security.

Asimismo, menciona el estudio, el costo promedio de una filtración de datos en servicios financieros a nivel mundial ascendió a US$5,97 millones y se constituyó en la segunda industria luego de la de servicios de salud, con US$10,1 millones.

