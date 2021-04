‘Nos esforzamos por mantener los precios prepandemia’

La confianza de los usuarios en las medidas implementadas, la flexibilización de las restricciones y el manejo de las finanzas en la pandemia son las razones que han hecho de que el Smart Fit pueda estar pensando en un plan de expansión para este año. Portafolio conversó con David Raya, gerente general de la firma al respecto.



¿Cómo cerraron el 2020?



El año pasado decrecimos un 40% en usuarios, pues muchos de ellos congelaron o cancelaron el plan.



Este año, sin embargo, hemos tenido una recuperación paulatina. Hubo una estabilización en el número de usuarios en el primer mes y medio de este año, y la cifra ha mejorado un 5%. Evidentemente con las nuevas restricciones se está pausado, pero ya no está decrecimiento.



Sin embargo han tenido un balance muy positivo de las aperturas…



Actualmente tenemos 91 sedes en 26 ciudades y estamos por inaugurar la 92 en Bogotá en el centro comercial Nuestro.



Vale aclarar que buena parte de las aperturas que hemos tenido este año son obras que habíamos iniciado en 2020, y como ya teníamos un avance significativo, era mucho más conveniente finalizar las obras y comenzar a dar el servicio, que seguir pausados.



Las sedes han estado en muy buenas ubicaciones, algunas son ciudades nuevas, otras áreas donde no teníamos presencia y la gente ha respondido muy bien. Y esto coincide, además, con que no hemos tenido ningún contagio. Entonces es una mezcla entre la percepción de seguridad, las ganas de la gente de querer acondicionarse y mantener una buena salud física y psicológica.



¿Por qué ya no manejan reservas, códigos QR o tarros por persona?



Hay algunas medidas que no necesariamente tenían un impacto significativo en la prevención, y al contrario, dificultaban al usuario.



Ejemplo de ello son los tarros de desinfección. Mientras que antes se daba a uno a cada persona, lo que hicimos ahora fue poner toallas desechables de amonio cuaternario que ya tiene preparada la mezcla, es más práctico y el usuario no tiene que cargar el recipiente todo el tiempo.



Respecto a los códigos QR, evaluamos si era necesario generar la reserva para la cantidad de personas que están asistiendo en un momento dado. Aquí vale mencionar que en varias ciudades seguimos implementándolos precisamente por las limitaciones de aforo. Sin embargo, después de un análisis por horarios y por sedes decidimos facilitarle la vida al usuario.



Hay que tener en cuenta que sea con código o sin él seguimos teniendo control de aforo donde sabemos quienes están en el gimnasio y en qué momento.



Las alcaldías han venido flexibilizando restricciones para los gimnasios...



Eso ha sido algo positivo, particularmente en casos como el de Bogotá.

Algunas alcaldías ya empiezan entender que nosotros terminamos siendo un sector que contribuye al tema de la mitigación en términos de afectación del virus, y que no somos un foco de contagio.



Desafortunadamente aun hay autoridades que mantienen restricciones genéricas, pero sí ha habido un cambio.



¿Qué tal les ha ido con la plataforma Smart Go?



Muy bien. Más allá de la cantidad de personas que están conectándose para hacer las clases, se ha vuelto un hábito, un complemento significativo particularmente en ciudades que empezaron con un esquema 4 × 3 donde los tres días que no abrimos nuestras sedes físicas incrementamos la cantidad de clases en línea.



Entonces eso nos ha vuelto muy digitales y hemos hecho modificaciones para que la plataforma vaya aprendiendo los gustos de la gente y le vaya sugiriendo clases.



¿Ha influido el modelo ‘low cost’ en los buenos resultados?



Yo creo que se juntaron dos cosas: efectivamente el tema de low cost que ayuda a que el gimnasio no sea un gasto tan determinante en la vida diaria, que ponga a elegir a la gente entre asistir a nuestras sedes o utilizar esa plata para otra cosa; pero otra cosa que ayuda es que hemos sido muy disciplinados en el cuidado de la plata.



Si juntamos el año pasado con lo que va a este, y aunque la inversión fue significativamente menor a la de 2019 y 2018, hemos gastado US$5 millones de dólares para las adecuaciones de nuestras sedes.



¿Qué estrategias de fidelización tiene en la actualidad?



Actualmente hemos hecho un esfuerzo considerable para que con los usuarios que permanecieron con nosotros sigan manteniendo los mismos precios pre-pandemia. Ese ha sido uno de los temas en los que hemos hecho un esfuerzo importante. Y es que a pesar la afectación de resultados del año pasado y la inflación que se siente el incremento de costos, nosotros seguimos con la mentalidad de democratizar el fitness, que sea accesible para todos.



También, por el mismo dinero estamos brindando más servicios. Un ejemplo es el SmartFit Go, o el que agregamos para la medición morfológica (porcentaje de grasa o agua), en el que las personas pueden ver sus progresos.



¿Cuáles son las expectativas para este año?



Ahorita lo que estamos es evaluando la evolución de la pandemia para saber si luego de este desafortunado tercer pico habrá alguna flexibilización de las medidas para poder operar porque en mucho de eso va a depender lo que diseñamos para el crecimiento del segundo semestre.