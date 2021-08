‘Nos interesan las inversiones de largo plazo’

Andino Capital Partners, un grupo de inversión que espera terminar el año con su segunda compra.



Así lo anuncia su socio director, Rafael del Castillo, quien explica cómo la firma opera bajo el esquema de fondo de búsqueda que hace apuestas de largo plazo en compañías con alto potencial.



¿Como trabaja Andino Capital Partners?



Somos un grupo de inversión enfocado en empresas medianas, colombianas, con potencial de crecimiento. Comenzamos en el 2016 y en ese año fuimos pioneros en traer el modelo de los fondos de búsqueda.



¿Cuál es la filosofía?



Estos fondos se los inventaron en Estados Unidos en los años 80 y, básicamente, solucionaron el problema de que solo existían fondos buscando empresas tempranas con base tecnológica, y que preferían tener participación minoritarias. Este modelo hace lo opuesto: invertir en empresas maduras que tienen una historia de rentabilidad y que son exitosas en su propios mercados.



Los dueños las han manejado toda su vida y llega un momento en que quieren retirarse del día a día de la compañía y diversificar su patrimonio.



¿Cómo operan?



Un grupo de inversionistas apoya nuestro proceso de búsqueda de oportunidades y nosotros, a cambio, nos comprometemos a presentar esas oportunidades y aprovecharlas.



¿Qué compras han hecho?



En el 2018 compramos la primera empresa, una red de atención ambulatoria que se llama Clínicos IPS, la maneja mi socio, Joaquín Cepeda y es el gerente. Opera en Bogotá, Boyacá y Cartagena.



La experiencia fue muy buena ahí, se cumplían dos de las cosas que buscamos: empresas que actúen en sectores grandes y crecientes y que tengan clientes que duren mucho tiempo y que repitan en la demanda de servicios. Cuando uno tiene esas dos situaciones, se puede crecer y crear valor a todo el ecosistema.



¿Cuál es el potencial?



En Colombia hay mucho por hacer. En el país hay como 1,5 millones empresas formales de las cuales 8.000 son medianas y grandes y, de esas, 500 son verdaderamente grandes, mientras que los fondos de inversión privada tienden a enfocarse en esas 500 empresas. Las otras 7.500 son muy importantes para el país, son cerca del 5% de las formales y ahí están las oportunidades de aumentar la productividad. Son organizaciones que están desatendidas por los inversionistas profesionales y es en donde a nosotros nos gusta estar.



¿Cuánto mueven esas empresas que les interesa?



En ingresos, entre $20.000 y $200.000 millones, con opciones de crecer. No hay un mercado desarrollado para fortalecerlas y este esquema que usamos funciona muy bien.



Mi cliente es el dueño de empresas que quiere salirse de la operación, diversificar su patrimonio. Podemos solucionar simultáneamente su retiro, haciendo una inversión y comprándole su participación y aseguramos ese legado.



Entramos directamente en la operación, construimos equipos y trabajamos día y noche para que la empresa siga su trayectoria exitosa.



También funciona cuando uno tiene un grupo de emprendedores que han sido muy buenos llevando una compañía a cierto nivel pero no quieren seguir porque tienen otros proyectos y no están formados para escalar más la iniciativa que han consolidado.



¿Pero los fondos de inversión no tienen también ese objetivo?



Los fondos de inversión tradicionales tienen una estructura muy rígida. Ellos están obligados a tener un periodo de inversión en el cual su objetivo es armar un portafolio de empresas lo más rápido posible. Cuando se acabe esa etapa sigue otra de desinversión y ahí están obligados a vender.



Nosotros somos inversionistas de largo plazo con un capital más flexible.



¿Tienen un plazo para permanecer?



Queremos ser los mejores dueños y eso también dependerá de que el mercado permita que eso suceda. En algún momento habrá mejores dueños que nosotros y ahí decidiremos.



La contracara de no pensar en armar un portafolio es que hacemos pocas cosas y tenemos que hacerlas muy bien. Una transacción la pensamos mucho.



Ahora tenemos Clínicos IPS y estamos en la búsqueda de una segunda empresa, empezamos el proceso en febrero de este año y voy a tener un rol muy activo en la administración.



¿Tienen preferencia en algún sector?



Somos agnósticos en sectores, el de salud nos sigue gustando bastante. Lo importante es que sean grandes y crecientes y que tengan una relación repetida con los clientes porque eso es lo que nos da la posibilidad de entrar, generar cultura de atención al cliente y mejorar cada día.



¿Tienen alguna meta de adquisiciones?



Vamos paso a paso, queremos hacer las cosas bien, ya tenemos una con la que estamos contentos y la siguiente tenemos que adquirirla, administrarla y asegurarnos de hacer una transición exitosa del dueño actual a nuestro esquema. Una vez tengamos esos dos activos, ahí veremos cómo damos el siguiente paso.



¿De qué capital disponen?



Nuestro ideal es hacer inversiones del orden de entre 10 y 50 millones de dólares.