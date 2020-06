Las características del nuevo líder para las empresas de manufacturas

2020-06-18 11:59 a.m.

Es perfectamente comprensible que algunas empresas manufactureras estén en nivel de desespero por regresar a sus actividades, ya que muchas no poseen automatismos que permitan una operación con mínima capacidad de empleados o colaboradores y han experimentado un cese de actividades completas en un orden de 60 días o más.



Para los directores o gerentes de las compañías de manufactura hay una preocupación importante en garantizar actividades bajo normas de seguridad, contando con estándares de operación que garanticen el distanciamiento necesario entre los diferentes colaboradores, el uso de implementos de seguridad como mascarillas y guantes, así como también áreas de desinfección y lavado de manos a disposición de los empleados.



Todo esto en la búsqueda de la tan anhelada normalidad operativa. ¿Pero qué pasa con los líderes de este tipo de organizaciones donde sus habilidades o capacidades no se encuentran orientadas al logro de una comunicación efectiva? ¿Qué ocurre en un sector donde el liderazgo en su mayoría es guiado por la política del “palo y la zanahoria”; es decir, premio y castigo?. ¿Cómo hacer que un líder que ha sido capacitado efectivamente en temas de calidad y operación haga llegar un mensaje de precaución, cautela y optimismo cuando la principal responsabilidad del líder de estas organizaciones es el cumplimiento de una cuota de producción?



Es importante indicar que la industria de manufactura ha orientado sus capacitaciones en diferentes espacios, pero muy seguramente poco se ha invertido en relación a comunicaciones, oratorias e incluso liderazgo. Históricamente siempre se le ha prestado más importancia al proceso de operación, manejo de maquinarias, riesgos operativos etc.



Entonces cabe preguntarnos, ¿El líder de la industria de manufactura cuenta con las capacidades necesarias para manejar los procesos bajo esta transición hacia la normalidad?. Si la respuesta es NO, es importante para los directivos y gerentes empezar a considerar entrenamientos en comunicación efectiva y establecer una política de comunicación constante con sus colaboradores buscando de forma clara y simple mantener el ánimo y el optimismo.



El líder de manufactura debe poseer o adquirir habilidades de empatía y comunicación en muy corto plazo que, en conjunto con las medidas de higiene y salud, son los retos más importantes de la industria en los actuales momentos.





Ricardo Dicarlo

Consultor en Transformación Digital

Docente CESA