Sector aeronáutico ya afronta enfriamiento de operaciones

Los aeropuertos colombianos y las aerolíneas que operan en el país viven unos de sus días más difíciles en décadas, pues las terminales aéreas están prácticamente desoladas y las aeronaves de pasajeros se encuentran estacionadas en diferentes puntos del mapa. Además, los comercios y quienes prestan servicios de transporte están replegados.



Sin embargo, las operaciones en los aeropuertos no están del todo apagadas, pues los aviones de carga las han mantenido parcialmente activas en los últimos días. Prueba de ello es que desde terminales como El Dorado continúan enviándose a través de aeronaves cargueras productos de exportación como medicamentos y alimentos. De igual forma, a través de este hub, continúan recibiéndose bienes indispensables para la atención de la actual coyuntura.



Ricardo Lenis, gerente de Aerocali -concesionario que tiene a cargo el aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira (Valle del Cauca)-, señala que esta terminal es prácticamente “un aeropuerto fantasma, completamente cerrado. Pasamos a cero pasajeros nacionales e internacionales. Veníamos de un 2019 bueno”.



Y en esta terminal, en la que los locales están cerrados totalmente y solo rondan los vigilantes, 23 aeronaves de compañías como Avianca y Latam permanecen estacionadas hasta nueva orden. “Solo está operando la carga y los aviones ambulancia y de la Fuerza Aérea”, dijo Lenis.



Ahora bien, en el aeropuerto José María Córdova (de Rionegro), que sirve a Medellín, la situación no deja de ser complicada, pues el comercio también está inactivo. “Los comerciantes están preocupados, los que prestan servicios se quedaron sin clientes”, aseguró Sara Ramírez, gerente de Airplan -concesionario que tiene a cargo cinco terminales aéreas-.



Las preocupaciones, señala, no dejan de crecer pues comienza a vencerse el pago de obligaciones tributarias. “Lo que se factura ahora es bajo, por no decir que cero. En el último año, Airplan facturó $300.000 millones”, dijo la Gerente.



Aún así, con las limitaciones actuales, Airplan continúa operando los aeropuertos de Quibdó, Medellín (Olaya Herrera), Montería, Carepa (Antioquia) y Corozal (Sucre). En estas terminales los servicios deben operar para hacerse cargo de aeronaves medicalizadas, policiales y militares que se encargan de llevar medicinas, pacientes, alimentos, entre otros. “El reto es tener la capacidad para resistir. La situación es muy difícil para un operador”, agregó Ramírez.



Pero en medio de esta contingencia, en la que el flujo de caja de los concesionarios aeroportuarios se ha visto en líos, el Gobierno tomó la decisión de suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 las contraprestaciones que pagan estos al Estado. De igual forma, en el periodo que dure la emergencia, en las terminales operadas por la Aerocivil no se cobrarán los cánones de arrendamiento de los espacios destinados a explotación comercial.



DINÁMICA DE AEROLÍNEAS



Aunque Avianca -la de mayor volumen de operaciones locales- tiene más de 130 aviones de pasajeros en tierra, sus actividades de carga están siendo reforzadas para un mayor alcance.



Kurt Schosinsky, gerente de Avianca Cargo, cuenta que pese a las restricciones -que ya son comunes a América Latina-, debe garantizarse la fluidez de la cadena de suministro de medicinas, alimentos y otros bienes indispensables.



Así, en toda la región, Avianca mueve a diario 26 vuelos que transportan 1.000 toneladas de mercancías. Incluso, los aviones de pasajeros han comenzado a usarse con este propósito (el primero de ellos voló a Nueva York ayer y retornó con provisiones al país). Además, la firma contempla emplear aeronaves de pasajeros para cubrir rutas nacionales con el fin de llevar carga.



Entretanto, los pilotos de aviones de pasajeros han comenzado a recibir entrenamiento para poder llevar mercancías.