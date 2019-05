Novedades de Citrix para incrementar la productividad de las empresas

En su afán de incrementar la productividad de los trabajadores y las empresas, la tecnológica Citrix anunció sus novedades en Atlanta (Estados Unidos), con las cuales espera brindar una experiencia aún más sencilla e inteligente de lo que ya permite, aseguró PJ Hough, director de productos (CPO) de Citrix.



Durante la presentación, el directivo aseguró que la gran mayoría de los trabajadores a nivel global se “sienten frustrados y abrumados a causa de las numerosas aplicaciones y tecnologías que necesitan utilizar a lo largo del día. Y eso limita la productividad”.



(El error es medir a la gente por cuánto tiempo está en un escritorio).



Una de las novedades de la tecnológica es brindar acceso con un solo inicio de sesión -a través de Citrix Workspace- a todas las aplicaciones y contenidos preferidos de los empleados en una misma experiencia unificada, que incluye integraciones listas para usar con más de 150 aplicaciones empresariales como Salesforce, Workday, SAP Ariba y SAP Concur, ServiceNow, Microsoft Outlook y G Suite.



Esto debido a que se encontró que la mayoría de los trabajadores tienen demasiadas herramientas y resulta difícil encontrarlas y utilizarlas.



La compañía asegura que los empleados de hoy trabajan con hasta 11 aplicaciones diferentes al día para realizar su trabajo. La mayor parte de sus funcionalidades no se utilizan o hacen que las tareas se vuelvan más difíciles, y los empleados pierden demasiado tiempo —casi 10 horas semanales— buscando la información que necesitan.



Citrix sostiene que con la incorporación del aprendizaje automático y los flujos de trabajo simplificados en Citrix Workspace, las compañías pueden transformar la experiencia del empleado no solo al organizar el trabajo, sino al orientarlo y hacerlo inteligente.



Además, con una instancia virtual del dispositivo Citrix SD-WAN, que pronto estará disponible en el mercado de Google Cloud, y una mayor integración de Citrix ADC con Google Cloud Platform (GCP), Kubernetes, la malla de servicios (service mesh) con la arquitectura de Istio y las herramientas de código abierto CNCF, pueden brindar a los usuarios una experiencia de aplicación unificada y confiable, estén donde estén.



“Trajimos la sencillez y la utilidad que disfrutamos en nuestra vida personal al espacio de trabajo y cambiamos el foco del trabajo, reemplazando las aplicaciones complicadas por tareas importantes para motivar a toda la organización y mejorar la experiencia de empleado”, dijo Hough.



(La transformación digital le abre paso al teletrabajo en Colombia).



Otro de los productos que presentó Citrix en su conferencia anual fue el Desktops as a Service (DaaS) para soluciones con el fin de brindar un entorno de trabajo unificado y seguro en la nube. Desde allí, los empleados podrán acceder a sus escritorios individuales y todas sus aplicaciones SaaS, servicios en la nube, archivos compartidos, aplicaciones basadas en la nube y los recursos corporativos que necesitan para realizar su trabajo en cualquier lugar, a toda hora y en el dispositivo que sea. En primer lugar, la empresa facilitará la entrega de escritorios gestionados con Microsoft Azure.



Y como lo digital requiere de extremas medidas de seguridad para que los hackers no se apropien de la sensible información que manejan las empresas, la compañía sigue fortaleciendo su Citrix Analytics, herramienta mediante la cual las empresas pueden equilibrar la demanda de flexibilidad y elección con la necesidad de mantener la seguridad del entorno y de aplicar en forma dinámica políticas de seguridad sin entorpecer la experiencia de usuario.



La solución también brinda un registro completo de las amenazas a la seguridad y resoluciones automatizadas, al que pueden acceder los expertos en seguridad para su monitoreo y exportación a otras plataformas de análisis mediante una integración planificada con Splunk.



“En Saab, creemos que una verdadera colaboración conduce a mejores soluciones. Pero trabajamos todos los días con información clasificada. Si bien necesitamos ser abiertos, por un lado, debemos ser herméticos por el otro para garantizar la integridad de los datos de nuestros clientes”, aseguró Mats Hultin, CIO del Grupo Saab.



Siguiendo con el tema de la seguridad, la tecnológica ha habilitado también nuevas capacidades que protegen las aplicaciones y el contenido entregado dentro de las soluciones de espacios de trabajo digitales contra un portador de malware, como keylogging (registro de pulsaciones de teclas) y captura de pantalla/videograbación.



“Las nuevas capacidades brindan seguridad en el buscador y en el punto final para todas las conexiones con Citrix Virtual Apps and Desktops desde dispositivos tanto personales como administrados y protegen todo el trabajo realizado en Citrix Workspace”, explicó Frank Dickson, vicepresidente de investigación de productos de seguridad y gestión de identidad y acceso de IDC.



Para el manejo de bots, mediante el cual es impulsado más de la mitad del tráfico web, la compañía lanzó Citrix ADC, que detecta nuevas capacidades de detección de comportamiento de los bots que se entregarán. Incluido el avanzado dispositivo de huella y firma digitales, las empresas podrán: mitigar ataques de pulverización de contraseñas, relleno de credenciales y raspado de contenidos y reducir la pérdida de ganancias y datos.



(Teletrabajo, hasta 18 veces más barato para una empresa).



Y con las mejoras planificadas para el Citrix Analytics Machine Learning, las empresas podrán descubrir problemas de rendimiento al monitorear la latencia de la red, identificar con facilidad los grupos de usuarios que experimentan un bajo rendimiento para tomar medidas y mejorar su experiencia.



La compañía expone que a medida que los hackers se vuelven más inteligentes, también deben hacerlo las soluciones utilizadas para combatirlos. Con esto en mente, Citrix ha integrado indicadores de riesgos y un inventario de usuarios y entidades de la API de Microsoft Graph Security en Citrix Analytics.



Gracias a esa integración, los administradores de seguridad ahora tienen una vista inteligente y unificada contra amenazas en todas las soluciones de Citrix y Microsoft, la que les permitirá mejorar el espectro y la precisión de las señales y tomar medidas para mitigarlas en ambos portafolios.



“La tecnología es un motor de innovación. Pero, de muchas maneras, quedó estancado y se ha convertido en un obstáculo para la productividad y el progreso”, dijo Hough, “En Citrix, nuestra misión es entregar la experiencia, seguridad y posibilidad de elección que necesitan nuestros clientes para manejar la tecnología en menos tiempo y aprovecharla para entregar una experiencia de empleado atractiva que transforme los resultados de negocios”.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co

Atlanta (Estados Unidos)