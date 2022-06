Nu anuncia adopción de modelo de trabajo híbrido

Nubank, una de las plataformas digitales de servicios financieros más grandes del mundo, que en Colombia se conoce simplemente como “Nu”, anuncia su nuevo modelo de trabajo híbrido.

(Cuántos días se recomiendan para ir a la oficina en un trabajo híbrido).



La compañía fue una de las primeras en adherirse al trabajo 100% remoto, hace ya 26 meses (desde el 12 de marzo de 2020, incluso antes que fuera decretada la pandemia a nivel mundial). Desde entonces, todos sus empleados han estado trabajando en el ambiente que prefieran, con todas las herramientas proporcionadas por Nu, incluyendo sillas, escritorios, accesorios como monitores y un auxilio para gastos adicionales como internet.

En Nu Colombia, de hecho, un altísimo porcentaje de las más de 300 personas que hacen parte del equipo fueron contratadas durante la pandemia bajo este modelo.

En esta nueva etapa, Nu apuesta por una nueva periodicidad presencial para los más de 7,000 empleados que tiene la compañía a nivel mundial en los 3 países en donde opera Brasil, México y Colombia-, y en donde tiene oficinas como Alemania y Estados Unidos.

¿CÓMO FUNCIONARÁ FUNCIONARÁ EL MODELO HÍBRIDO?

Antes de lanzar este nuevo modelo híbrido globalmente, Nu llevó a cabo un piloto con cerca de mil personas en sus oficinas principales de Sao Paulo, en Brasil.

“Entendemos que el trabajo remoto al 100% no estaba programado, provocando una disrupción en la vida de las personas. Queremos evitar una disrupción similar con el retorno a las oficinas. Sabemos que estos cambios radicales pueden tener un gran impacto en los miembros del equipo y en la misma empresa, por eso estructuramos este modelo híbrido de la misma forma en la que lanzamos nuestros productos, utilizando técnicas como la segmentación para entender las diferentes necesidades, especialmente la de algunos colectivos, y lo sumamos al análisis de datos, proyecto piloto antes del lanzamiento, etc”, afirma Deborah Abi-Saber, Directora de Recursos Humanos de Nubank.

(El trabajo híbrido le gana la partida a la presencialidad).



Nubank tomó en cuenta el feedback que recibió de las personas que participaron en su proyecto piloto, en relación a la disposición de los espacios, herramientas y sistemas, accesibilidad, seguridad y otros protocolos, para que se ajuste al “Nu Way of Working” o “El nuevo modelo de trabajo Nu”, como la compañía ha denominada a este modelo híbrido.

CÓMO VA A FUNCIONAR

- El nuevo modelo de trabajo Nu tendrá una cadencia de presencialidad en oficinas en ciclos de ocho semanas, es decir, una semana presencial seguida de un promedio de siete semanas de trabajo remoto.

- La presencia en las oficinas se hará por equipos, justamente para fortalecer el intercambio de ideas y la construcción de equipos sólidos y diversos, pilares fundamentales para Nu.

- Aquellos que quieran trabajar en las oficinas con mayor frecuencia podrán reservar mesas y áreas de trabajo en Nu para aprovechar el espacio y las posibilidades de colaboración.

- También, cabe mencionar que no se impondrá ir a la oficina a los Nubankers que no puedan asistir en las fechas previstas para sus equipos; las personas podrán alinear expectativas con sus líderes de forma que no comprometa el trabajo y las conexiones de

equipo.