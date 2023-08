‘En proporción, Nu Colombia crece más rápido que en Brasil’

Marcela Torres es la gerente general de Nu Colombia, filial de la plataforma financiera brasileña Nu, conocida como Nubank y que luego de 10 años de haber sido creada por el colombiano David Vélez, tiene en ese país un poco más de 80 millones de clientes y es una de las más grandes del mundo.



En Colombia la plataforma tiene dos años de haber sido creada y consolida más de 630.000 clientes, una cifra que crece cada mes.



¿Cómo han sido los resultados de los primeros dos años de Nu en Colombia?

Han sido exitosos. En el primer trimestre ya ajustamos 635.000 clientes con la tarjeta. Tenemos un nivel de satisfacción entre 80% y 90% y una métrica que nos tiene orgullosos por su calidad.



Tenemos una cobertura del 100% de los departamentos y el 82% de los municipios. El 40% de los clientes obtuvieron su primera tarjeta con nosotros. Son personas sin historia crediticia y muchas son jóvenes. Somos el emisor neto de tarjetas de crédito número uno. En Brasil son 80 millones de clientes tras 10 años y acá llevamos 2 años.



Incluso las curvas de crecimiento de Colombia son más aceleradas que las de Brasil y México. Queremos traer las experiencias de ellos para acá.



¿Qué factores, aparte del mercado, pueden diferenciar a Brasil de Colombia?



Las condiciones de Brasil y Colombia en su momentos son similares. Nos hace falta tiempo para llegar a nuestra aspiración y casi uno de dos adultos es cliente de Nu en Brasil y acá es nuestra aspiración. En su momento cinco bancos en Brasil tenían el 80% del mercado y en Colombia cinco bancos tienen el 84% del mercado. Estamos aprendiendo de Brasil y Colombia para tener una mayor participación.



Tenemos un equipo local para traer la innovación, no copiando, pero sí tomando lo bueno de ellos.



Marcela Torres, gerente general de Un Colombia Cortesía

¿Qué proyecciones tienen para el 2023?



Próximamente daremos nuevas cifras que mostrarán un mayor crecimiento, estamos cerca de lanzar nuestra cuenta de ahorros que es importante para que los que quieran ser parte de la familia y así los números crezcan para 3 millones de colombianos que han aplicado para ser clientes.



La cuenta de ahorro va a permitir conocer a muchas personas y darles productos financieros y no financieros. Va a ser una experiencia 100% digital, transparente, simple e intuitiva.



¿Qué elementos diferenciadores tendrá?

Será simple y transparente, 100% digital, no tendrá comisiones escondidas, ni cuota de manejo, lo que es una oferta de valor importante. Habrá innovación que se puede hacer en un sistema tan establecido con la experiencia y el ahorro. A los clientes se les va a ofrecer una tasa de interés atractiva como gancho para que crezca. Por el momento no habrá Cuenta Corriente, solo productos de ahorros.



De la misma manera, por ahora no habrá productos de inversión, solo la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorro.



En el largo plazo sí vamos a innovar con otros tipos de productos.



Como producto netamente digital, ¿solo están en segmentos de población joven?

Queremos llegarle a todos los colombianos eventualmente. Por nuestra naturaleza, que somos nativos digitales, sí estamos sirviendo a una población joven y en los 32 departamentos, pero queremos llegarle a todos los colombianos.



¿Ustedes también se sumaron a la baja de tasas de interés de las tarjetas de crédito?

Tenemos el beneficio vigente de la baja de tasas centrados en lo que el cliente necesita. Los costos de la tarjeta no es solo por la tasa sino la comisión, pero la de nosotros no tiene. El beneficio cubre las tarjetas hasta de $3 millones con una tasa de interés del 25%.



¿Cómo ven el panorama de tasas de interés?



Hay una tendencia a la baja de las tasas y nosotros la acompañamos con las de las tarjetas de crédito.



¿Qué plan de inversiones tienen?

Tenemos un plan para invertir $2 billones para los próximos dos años que se destinarán para el crecimiento de la operación de Colombia, más la cartera, y otras fuentes de recursos de la Corporación Financiera Internacional (IFC) por US$150 millones para crecimiento.



¿Qué otro tipo de productos planean?

Tenemos un portafolio de productos potenciales, pero en el corto plazo ahorro y en mediano plazo un multiproducto con líneas de crédito y otras tarjetas de crédito, inversiones y productos para personas jurídicas.



Somos una compañía que tenemos tarjeta de crédito y estamos en proceso de convertirnos y operar como compañía de financiamiento.



¿Qué experiencia aporta Nu de Brasil al Sistema de Pagos Inmediatos que alistan en Colombia?

Estamos participando activamente, pues, en Brasil, a través del Pix, el 35% de las transacciones pasan por ese sistema, que es masivo en ese país.



