Nubank, entre los 50 bancos más grandes del mundo

El Nubank, el banco digital brasileño que fundó el colombiano David Vélez en 2013, se convirtió el jueves no solo en el más valioso de acuerdo con su capitalización bursátil en la Bolsa de Nueva York, sino en uno de los 50 más valorados del mundo.



Un cálculo inicial y no definitivo muestra que la entidad podría ser el banco número 43 en capitalización bursátil del mundo.



Pero no solo como banco el Nubank marcó ese hito al superar a gigantes regionales como Itau y Bradesco, sino que se colocó en cuarto lugar y a relativa poca distancia de las grandes empresas latinoamericanas como la petrolera Petrobras, la minera Vale y la fabricante de bebidas AmBev.



La firma comenzó a cotizarse el jueves en la Bolsa de Nueva York donde subió el 15% en su debut y del 14,71% el viernes, día en el que también comenzó a negociarse en la Bolsa de Sao Paulo, de acuerdo con los registros de Bloomberg.



Y es que con los 48 millones de clientes repartidos entre Brasil, Colombia y México, el banco digital quiere “bancarizar toda la población de Latinoamérica, con unos 200 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros”, dijo Vélez.



Nubank aumentó sus ingresos hasta los US$1.000 millones en los primeros nueve meses de 2021, si bien sus pérdidas ascienden a US$99 millones, según los documentos entregados al regulador. En 2020, 2019 y 2018 también tuvo pérdidas, de US$171 millones, US$92 millones y US$28 millones, en su orden. A ese respecto, Vélez señaló que la empresa registra ganancias en Brasil, donde la operación “es rentable” y se está reinvirtiendo el dinero en nuevos productos y en los mercados de Colombia y México, a los que también dirigirá el capital levantado en EE. UU.



INYECCIÓN DE CAPITAL



Hay que recordar que Nubank atrajo en junio una inversión de US$500 millones del fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffet, reconocido por sus inversiones exitosas. Su respaldo se sumó al de fondos como Sequoia (inversor de Airbnb) y el chino Tencent.



Nubank, convertido en uno de los mayores neobancos del mundo junto al británico Revolut, se apoya en la agilidad de los celulares inteligentes y busca eliminar la burocracia y las altas comisiones y se enfoca en los servicios de pago con tarjetas de crédito sin costos asociados y todavía tiene amplio margen para crecer.



De acuerdo con Andrés Duarte Pérez, director de Renta Variable, Equity Research Head de Corficolombiana, antes de la salida a bolsa, “el activo total de Nubank sumaba US$15.000 millones y un patrimonio de US$1.905 millones y lo que permite la emisión en este momento es cambiar un activo por otro (en vez de la caja recibida, prestar esos recursos y/o invertirlos). Pero el negocio bancario es de intermediación, la idea de los dueños es apalancar su patrimonio a partir de un incremento en el pasivo (captaciones, emisiones de bonos etc) y con esto crecer aún más el activo (préstamos e inversiones)”.



El analista dice que el banco digital tiene todo el espacio para crecer con el potencial de la virtualidad. “Pero la gestión de riesgo y el conocimiento del cliente no es se puede reemplazar así no más” y asegura que habrá que ver los pasos que dará en el futuro.



Y mientras el Nubank se consolida en los mercados con su valorización, su fundador, CEO y mayor accionista se ha ido convirtiendo en uno de los multimillonarios listados por 'Forbes', con una fortuna valorada en al menos US$5.200 millones, que ha asegurado donará en su mayor parte.



OTROS BANCOS COLOMBIANOS



A nivel latinoamericano el Bancolombia se ha mantenido entre los 10 bancos con mayor valoración y el Banco de Bogotá y Davivienda entre los 20 principales de la región.



Para Diego Restrepo, doctor en Economía y Finanzas de la Universidad de Binghamton y profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit dice que el caso de Nubank representa la nueva realidad de los mercados. “La irrupción tecnológica va a hacer eso con la industria financiera y otros sectores. Es el nuevo modelo bancario y está mostrando que se puede hacer de manera diferente la función de financiación a los clientes”.



El académico señaló que no por que Nubank sea un banco digital es menos frente a los bancos que tienen oficinas. “Lo han aprendido a hacer de manera digital y el mercado tiene apetito en eso y por eso lo valora”, dijo.



